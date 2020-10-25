Танці з зірками-2020: партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом
25 октября на телеканале 1+1 состоялся 9 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.
Однако коронавирус никак не отступит от участников шоу. В этот раз Юрий Горбунов объявил, что COVID-19 подхватил партнер Юлии Саниной – Дмитрий Жук.
Танцор не вышел на паркет в этом выпуске, и солистка группы The Hardkiss танцевала с Дмитрием Дикусаром. Третьим в их паре был Женя Кот.
Юлия Санина призналась, что во время репетиций она и Женя не подхватили вирус от Димы Жука, так как оба переболели коронавирусом еще до старта проекта.
Напомним,
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