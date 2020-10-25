Танці з зірками-2020: партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом

25 октября 2020 21:42 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом
Танці з зірками-2020: партнер Юлии Саниной заразился коронавирусом
пресс-служба

25 октября на телеканале 1+1 состоялся 9 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.

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В 9 выпуске "Танців з зірками-2020" участники танцевали трио на паркете с экс-участниками предыдущих сезонов шоу. Невероятное перевоплощение звезд впечатляло и удивляло судей и зрителей.

Однако коронавирус никак не отступит от участников шоу. В этот раз Юрий Горбунов объявил, что COVID-19 подхватил партнер Юлии Саниной – Дмитрий Жук.

Танцор не вышел на паркет в этом выпуске, и солистка группы The Hardkiss танцевала с Дмитрием Дикусаром. Третьим в их паре был Женя Кот.

Юлия Санина призналась, что во время репетиций она и Женя не подхватили вирус от Димы Жука, так как оба переболели коронавирусом еще до старта проекта.

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Отметим, что на минувшей неделе проект покинули, заразившиеся на коронавирус Позитив и Юлия Сахневич. Ранее на COVID-19 переболели Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Дарья Петрожицкая и Оля Фреймут со своими партнерами.

Напомним,

 

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