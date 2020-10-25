Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома
Уже 26 октября в 18:15, сразу после 10 сезона ситкома "Однажды под Полтавой", на ТЕТ покажут 11. Событие действительно неожиданное, ведь раньше такого не случалось – это почти как подарок на Новый год.
Кстати, под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.
Поэтому настройтесь на невероятно позитивную волну и уже 26 октября в 18:15 встречайте премьеру 11 сезона ситкома "Однажды под Полтавой" на ТЕТ.