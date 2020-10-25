Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома

25 октября 2020 19:51 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома
Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома
пресс-служба

Уже 26 октября в 18:15, сразу после 10 сезона ситкома "Однажды под Полтавой", на ТЕТ покажут 11. Событие действительно неожиданное, ведь раньше такого не случалось – это почти как подарок на Новый год.

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Можем представить, какие эмоции пробуждает эта новость, потому делимся ею с телезрителями, а телезрителям предлагаем делиться с родственниками, друзьями, коллегами и всей Вселенной.

Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома / пресс-служба

Кстати, под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.

Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома / пресс-служба

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Ну и конечно, все герои продолжат дарить улыбки. А проморолик нового сезона удачно демонстрирует весь спектр эмоций, которые получат зрители от просмотра:

Поэтому настройтесь на невероятно позитивную волну и уже 26 октября в 18:15 встречайте премьеру 11 сезона ситкома "Однажды под Полтавой" на ТЕТ.

 

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