Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома

Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома

Уже 26 октября в 18:15, сразу после 10 сезона ситкома "Однажды под Полтавой", на ТЕТ покажут 11. Событие действительно неожиданное, ведь раньше такого не случалось – это почти как подарок на Новый год.

Можем представить, какие эмоции пробуждает эта новость , потому делимся ею с телезрителями, а телезрителям предлагаем делиться с родственниками, друзьями, коллегами и всей Вселенной.

Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома / пресс-служба

Кстати, под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.

Однажды под Полтавой: на ТЕТ стартует 11 сезон ситкома / пресс-служба

Ну и конечно, все герои продолжат дарить улыбки. А проморолик нового сезона удачно демонстрирует весь спектр эмоций, которые получат зрители от просмотра:

Поэтому настройтесь на невероятно позитивную волну и уже 26 октября в 18:15 встречайте премьеру 11 сезона ситкома "Однажды под Полтавой" на ТЕТ.