Папа рулит: интересные факты о новом ситкоме на ТЕТ
Уже 26 октября в 19:15 на телеканале ТЕТ премьера ситкома «Папа рулит», адаптации американского Man with a plan.
Украинский папа моложе американского почти на 15 лет
Главную роль в американском ситкоме Man with a plan исполнил известный актер Мэтт Леблан, которому на момент выхода первого сезона было 49 лет.
В украинской адаптации папу играет актер и юморист Александр Станкевич, которому сейчас 36 лет. Молодой многодетный папа будет стараться справиться с домашними делами, детскими расписаниями и ролью примерного мужа.
Звездные дети
По сюжету у главных героев трое детей. Роль старшей дочери Кати исполняет Варвара Кошевая.
А роль младшенькой дочери Евы исполняет Евфросиния Мельник. У Фроси уже есть огромной опыт в кино и на телевидении, она рассказывает о погоде украинцам в утреннем шоу «Сніданок» на 1+1.
Актеры не понимают когда съемки, а когда репетиция
Екатерина думала, что они репетируют сцену и очень смешно кривлялась в ней, обращаясь к партнеру по кадру. Вся съемочная группа и партнер не понимали что происходит, но рассмеялись, когда догадались о случившимся.
А у режиссера монтажа теперь есть нарезка для блока неудавшихся дублей.
ТЕТ только начал раскрывать карты, но у телеканала еще много сюрпризов для телезрителей. А премьеру ситкома «Папа рулит» встречайте уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ.
Напомним,