Папа рулит: интересные факты о новом ситкоме на ТЕТ

Уже 26 октября в 19:15 на телеканале ТЕТ премьера ситкома «Папа рулит», адаптации американского Man with a plan.

Телеканал ТЕТ подготовил интересные факты о ситкоме «Папа рулит» и семье, которая столкнулось с интересным жизненным этапом: дома «рулит» папа, а мама вернулась на работу после затяжного декретного отпуска по уходу за тремя детьми.

Украинский папа моложе американского почти на 15 лет

Главную роль в американском ситкоме Man with a plan исполнил известный актер Мэтт Леблан, которому на момент выхода первого сезона было 49 лет.

В украинской адаптации папу играет актер и юморист Александр Станкевич, которому сейчас 36 лет. Молодой многодетный папа будет стараться справиться с домашними делами, детскими расписаниями и ролью примерного мужа.

Родители (Александр Станкевич та Катерина Варченко) / пресс-служба

Звездные дети

По сюжету у главных героев трое детей. Роль старшей дочери Кати исполняет Варвара Кошевая.

Варю уже хорошо знают украинские телезрители, она принимала участие в шоу «Рассмеши комика. Дети», была звездой номеров в юмористическом проекте «Лига смеха», а также она стала суперфиналисткой пятого сезона вокального шоу «Голос. Дети».

А роль младшенькой дочери Евы исполняет Евфросиния Мельник. У Фроси уже есть огромной опыт в кино и на телевидении, она рассказывает о погоде украинцам в утреннем шоу «Сніданок» на 1+1.

Дети / пресс-служба

Актеры не понимают когда съемки, а когда репетиция

На съемках настолько легкая и непринужденная атмосфера, что актеры не всегда понимают когда идет съемка. Один смешной случай произошел с актрисой Екатериной Варченко, которая играет жену главного героя и маму троих детей Настю в ситкоме.

Екатерина думала, что они репетируют сцену и очень смешно кривлялась в ней, обращаясь к партнеру по кадру. Вся съемочная группа и партнер не понимали что происходит, но рассмеялись, когда догадались о случившимся.

А у режиссера монтажа теперь есть нарезка для блока неудавшихся дублей.

Папа с другом и братом / пресс-служба

ТЕТ только начал раскрывать карты, но у телеканала еще много сюрпризов для телезрителей. А премьеру ситкома «Папа рулит» встречайте уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ.

Напомним,