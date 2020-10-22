Больше на такую авантюру не пойду: Анна Тринчер рассказала о неудачном эксперименте со внешностью

Недавно певица Анна Тринчер сделала татуаж губ, но результат ее очень расстроил. И вот почему.

О пухлых красивых губах участница шоу Нового канала «Хто зверху?» - певица Анна Тринчер - мечтала с детства. На кардинальные перемены во внешности девушка не решалась, а вот на легкий татуаж - согласилась.

И пожалела.

Считаю, что во внешности должен быть один акцент. В моем случае - глаза. Поэтому на увеличение губ я не решалась, для начала решила сделать татуаж, - рассказала Анна. - Я настроилась, пришла к мастеру… и начала настолько переживать, что даже захотелось убежать! В конце концов взяла себя в руки, поняла, что жизнь одна и нужно не бояться экспериментировать.

Певица Анна Тринчер / пресс-служба Нового канала

Следующую неделю Анна не находила себе места. Как бы певицу ни успокаивал мастер, она ужасалась от того, что видела в зеркале.

После процедуры у меня опухли губы. Я поняла, что колоть себе точно ничего не буду - это мне не подходит. Меня успокаивали, что цвет сойдет и форма будет другой, но я все равно переживала. Цвет становился только ярче и был совсем не похож на тот, который я выбрала, - вспоминает Тринчер. - На следующее утро я посмотрела в зеркало и ужаснулась - все выглядело, как в страшном сне! Цвет - ужасный, форма - неправильная, губы стянуло, как помятый носок! Пришлось отменить все планы и съемки на тот день.

Спустя некоторое время цвет сошел и губы стали выглядеть именно так, как девушка того хотела. Но еще как-то вмешиваться во внешность Анна зареклась.

Сейчас результат почти не виден и я спокойна. Но еще раз на такую авантюру я вряд ли пойду, - отметила певица. - Слишком стрессово, нервно и дорого... И вам не советую. Любите себя!

Напомним,