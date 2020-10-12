Анна Тринчер презентует клип «Малиновые волосы»: стиль Шанель, далматины и золотой Запорожец - видео

12 октября 2020 11:10 Александр Кива
Анна Тринчер презентует клип «Малиновые волосы»: стиль Шанель, далматины и золотой Запорожец - видео
Стиль Шанель, далматины и золотой Запорожец: Анна Тринчер презентует клип «Малиновые волосы»
пресс-служба

Певица Анна Тринчер презентовала новую видеоработу на песню «Малиновые волосы». Съемки прошли за рекордные 6 часов, а режиссером клипа стала Арина Остапенко.

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Специально для Анна Тринчер на площадку пригнали раритетный автомобиль «Запорожец», выкрашенный золотой краской, и двух далматинов. На съемках видео ни одно животное и ни один автомобиль не пострадали.

Кумир молодежи поколения Z, исполнительница хита «Малиновые волосы», актриса сериала «Школа», финалистка «Голоса страны»… говорить об этой талантливой девушке можно очень много. В свои 19 лет Анна Тринчер уже настоящая суперзвезда, а ее аудитория, пристально следящая за жизнью артистки в Instagram, с легкостью могла бы сравниться с численностью населения небольшого областного центра Украины.

Сегодня, 12 октября, на YouTube-канале певицы состоялась премьера ее новой видеоработы на песню «Малиновые волосы». По словам режиссера Арины Остапенко, основная концепция клипа заключается в ярких и запоминающихся образах. Это насыщенная разноцветными красками, ненавязчивая, но цепляющая история, без ярко выраженной сюжетной линии. В первую очередь акцент сделан на визуальной картинке и цвете, ведь молодая аудитория артистки любит то, что они могут примерить на себя. Клип выдержан в стилистике конца 90-х – 2000-х годов, поскольку именно это время актуально, как для молодежи – поколения Z, так и для более взрослой и осознанной аудитории.

Это мой первый клип, в котором не будет ярко выраженной сюжетной линии, - рассказывает Анна Тринчер. - Мне хотелось, чтобы зрители и мои поклонники увидели меня другой, не такой, как в предыдущих видео. Несмотря на то, что в каждом клипе есть своя история, мы хотели создавать новые образы, в которых я буду раскрываться по-новому. Не то, чтобы я появлюсь с ирокезом на голове и татуировками по всему телу, нет, я буду гармонична в своем образе. В клипе «Малиновые волосы» акцент сделан в первую очередь на мне, как на артисте. Специально для съемок этого видео я много тренировалась и занималась танцами, поэтому надеюсь, что удивлю хореографией.

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В новой видеоработе певица появляется перед зрителями в совершенно новых для нее образах, которые должны подчеркнуть ее внутреннее состояние.

Мой самый любимый образ – это образ с двумя далматинами, - поделилась певица. - Мне очень нравятся перья, стиль Блэр Уолодорф (героиня сериала «Сплетница»), немного Chanel и капелька женского кокетства. Именно такой я себя сейчас и чувствую, и мне кажется, что именно в этом образе я выгляжу максимально гармонично.

Съемки видео прошли за рекордные 6 часов, однако подготовка заняла около месяца. Ведь специально для этого проекта команда искала раритетный автомобиль «Запорожец», выкрашенный в золотой цвет. Также на съемках видеоклипа были задействованы собаки породы далматин, которые, по замыслу режиссера, дополняют один из образов Анны.

Премьера нового видеоклипа Анны Тринчер «Малиновые волосы» состоялась на YouTube-канале артистки и на всех музыкальных каналах страны.

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