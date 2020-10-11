В популярную блогершу выстрелили на съемках клипа: случай летальный

11 октября 2020 11:05 Катерина Даниленко
В популярную блогершу выстрелили на съемках клипа: случай летальный
Блогерша из Мексики Арелин Мартинес
социальная сеть Instagram

Для 20-летней блогерши из Мексики Арелин Мартинес съемки нового ролика для соцсети TikTok оказались смертельными.

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Девушка была застрелена прямо на съемочной площадке в присутствии 10 человек. Был ли этот инцидент случайностью, выясняют правоохранительные органы.

Тиктокерша прославилась благодаря своим провокационным роликам в соцсети с бандитскими разборками и фейковыми похищениями. Однако погоня за славой сыграла с ней злую шутку.

Блогерша из Мексики Арелин Мартинес / социальная сеть Instagram

Инцидент произошел 2 октября на одной из улиц города Чиуауа. Арелин инсценировала похищение вместе с друзьями, в руках у которых оказалось настоящее оружие. На видео, которое все же появилось в Сети, девушка имитирует роль заложницы, а один из мужчин стреляет ей в голову.

По версии прокуратуры города, участник съемки, застреливший блогершу, ошибочно полагал, что оружие не заряжено. Сотрудники ведомства продолжают вести следствие.

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Небезопасные вирусные челленджы набирают все больше популярности среди блогеров, чтобы повысить свою популярность они готовы совершать странные и опасные для жизни действия.

Напомним,

 

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