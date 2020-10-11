В популярную блогершу выстрелили на съемках клипа: случай летальный
Для 20-летней блогерши из Мексики Арелин Мартинес съемки нового ролика для соцсети TikTok оказались смертельными.
Тиктокерша прославилась благодаря своим провокационным роликам в соцсети с бандитскими разборками и фейковыми похищениями. Однако погоня за славой сыграла с ней злую шутку.
Инцидент произошел 2 октября на одной из улиц города Чиуауа. Арелин инсценировала похищение вместе с друзьями, в руках у которых оказалось настоящее оружие. На видео, которое все же появилось в Сети, девушка имитирует роль заложницы, а один из мужчин стреляет ей в голову.
По версии прокуратуры города, участник съемки, застреливший блогершу, ошибочно полагал, что оружие не заряжено. Сотрудники ведомства продолжают вести следствие.
Напомним,