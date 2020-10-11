В популярную блогершу выстрелили на съемках клипа: случай летальный

Для 20-летней блогерши из Мексики Арелин Мартинес съемки нового ролика для соцсети TikTok оказались смертельными.

Девушка была застрелена прямо на съемочной площадке в присутствии 10 человек. Был ли этот инцидент случайностью, выясняют правоохранительные органы.

Тиктокерша прославилась благодаря своим провокационным роликам в соцсети с бандитскими разборками и фейковыми похищениями. Однако погоня за славой сыграла с ней злую шутку.

Блогерша из Мексики Арелин Мартинес / социальная сеть Instagram

Инцидент произошел 2 октября на одной из улиц города Чиуауа. Арелин инсценировала похищение вместе с друзьями, в руках у которых оказалось настоящее оружие. На видео, которое все же появилось в Сети, девушка имитирует роль заложницы, а один из мужчин стреляет ей в голову.

По версии прокуратуры города, участник съемки, застреливший блогершу, ошибочно полагал, что оружие не заряжено. Сотрудники ведомства продолжают вести следствие.

Небезопасные вирусные челленджы набирают все больше популярности среди блогеров, чтобы повысить свою популярность они готовы совершать странные и опасные для жизни действия.

Напомним,