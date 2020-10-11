Александр Пономарев рассказал о сыне и вспомнил свои школьные годы: Нет „воспитания улицей“
11 октября 2020 11:00
Певец Александр Пономарева
социальная сеть Instagram
Народный артист Украины Александр Пономарев похвастался успехами сына в учебе и вспомнил свои школьные годы.
певец признался, что назвать себя отличником не может, однако троек в его дневнике не было. А вот поведение оставляло желать лучшего.
Я был хорошистом, у меня не было троек. Поведение ‒ так, не очень. Я такое там творил! Я помню, как я сделал иглой между передними зубами дыру, чтобы стрелять водой. Такие глупости были в голове,‒ рассказывает исполнитель.
Певец Александр Пономарев с сыном Сашей / социальная сеть Instagram
Он почти отличник. На самом деле, я больше переживаю за то, что благодаря технологиям, которые так быстро влетели в нашу жизнь ‒ айпады, телефоны, соцсети, они стали меньше общаться вживую. Нет этого воспитания улицей. Я за это волнуюсь. Поэтому, когда он ко мне приезжает на выходные, я всегда отправляю его к ребятам на улицу ‒ играть в футбол, что угодно,‒ поделился Пономарев.
Напомним,