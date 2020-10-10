Александра Кучеренко восхитила осенними луками: стильная бизнес-леди

Не так давно телеведущая Александра Кучеренко начала вести рубрику 33 за 3 в передаче Утро в большом городе.

Знаменитость за три минуты задает 33 провокационных вопроса известным политикам, звездам шоу-бизнеса, кино и спорта. Эффектные кадры со съемок Александра публикует в своем Instargam.

В этот раз звезда поделилась стильными осенними образами. Жена главного путешественника страны Дмитрия Комарова примерила два деловых лука: красные брюки с высокой посадкой, массивную кожаную куртку и полусапожки с дырками, а также коричневые кожаные момы, мятный классический пиджак с модным принтом и бежевые туфли на устойчивом каблуке.

Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram

Девушка отметила, что из-за осенней погоды, она уже 2 дня мокнет на работе, но процесс ей в удовольствие, поэтому не жалуется.

Фолловеры восхитились модными луками знаменитости, отмечая, что Александре очень идет деловой стиль: «Невероятная! Образ, макияж, прическа!», «Красный цвет Вам к лицу», «Какая Вы красотка», «Образ шикарный! Очень нравитесь», «Приятная ведущая, хочется смотреть и слушать».

Напомним,