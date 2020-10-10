Александра Кучеренко восхитила осенними луками: стильная бизнес-леди
Не так давно телеведущая Александра Кучеренко начала вести рубрику 33 за 3 в передаче Утро в большом городе.
В этот раз звезда поделилась стильными осенними образами. Жена главного путешественника страны Дмитрия Комарова примерила два деловых лука: красные брюки с высокой посадкой, массивную кожаную куртку и полусапожки с дырками, а также коричневые кожаные момы, мятный классический пиджак с модным принтом и бежевые туфли на устойчивом каблуке.
Девушка отметила, что из-за осенней погоды, она уже 2 дня мокнет на работе, но процесс ей в удовольствие, поэтому не жалуется.
Напомним,
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