Александра Кучеренко восхитила осенними луками: стильная бизнес-леди

10 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Александра Кучеренко восхитила осенними луками: стильная бизнес-леди
Телеведущая Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Не так давно телеведущая Александра Кучеренко начала вести рубрику 33 за 3 в передаче Утро в большом городе.

Читайте также16-летняя дочь Моники Беллуччи растет копией своей звездной мамы
Знаменитость за три минуты задает 33 провокационных вопроса известным политикам, звездам шоу-бизнеса, кино и спорта. Эффектные кадры со съемок Александра публикует в своем Instargam.

В этот раз звезда поделилась стильными осенними образами. Жена главного путешественника страны Дмитрия Комарова примерила два деловых лука: красные брюки с высокой посадкой, массивную кожаную куртку и полусапожки с дырками, а также коричневые кожаные момы, мятный классический пиджак с модным принтом и бежевые туфли на устойчивом каблуке.

Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram

Девушка отметила, что из-за осенней погоды, она уже 2 дня мокнет на работе, но процесс ей в удовольствие, поэтому не жалуется.

Читайте такжеКайли Дженнер засветила пышный бюст в открытом кожаном бюстгальтере
Фолловеры восхитились модными луками знаменитости, отмечая, что Александре очень идет деловой стиль: «Невероятная! Образ, макияж, прическа!», «Красный цвет Вам к лицу», «Какая Вы красотка», «Образ шикарный! Очень нравитесь», «Приятная ведущая, хочется смотреть и слушать».

Напомним,

Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram
  

Облако тегов

личная жизнь звезд стиль звезд социальные сети фото новости образы звезд Александра Кучеренко

Материалы по теме

Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами и сравнила себя с Шэрон Стоун
Новости

Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами и сравнила себя с Шэрон Стоун
Экс-NikitA DJ Nana призналась, из-за чего у нее испортились отношения с Дашей Астафьевой
Новости

Экс-NikitA DJ Nana призналась, из-за чего у нее испортились отношения с Дашей Астафьевой
Лучше молодильных яблок: Андре Тан назвал цвета, которые заметно молодят женщин
Новости

Лучше молодильных яблок: Андре Тан назвал цвета, которые заметно молодят женщин
Супер Топ-модель по-украински: все судьи модельного реалити заразились коронавирусом
Новости

Супер Топ-модель по-украински: все судьи модельного реалити заразились коронавирусом

Популярное на сайте

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK