Жена Дмитрия Комарова в ярком платье позировала на яхте в Одессе: поехали к морю

20 июня 2020 17:00 Катерина Даниленко
Жена Дмитрия Комарова в ярком платье позировала на яхте в Одессе: поехали к морю
Супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Модель Александра Кучеренко преподнесла супругу Дмитрию Комарову приятный сюрприз-путешествие в честь его дня рождения.

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Влюбленные отправились отмечать 37-летие телеведущего в Одессу. Александра поделилась в своем микроблоге яркими фото с отдыха.

Молодые люди посетили интересные места в курортном городе и покатались на яхте. В кадре супруга путешественника позирует в ярком сарафане с оранжевыми цветами от известного украинского дизайнера. Наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы девушка распустила, а в качестве украшений выбрала массивные солнцезащитные очки, сережки-гвоздики и цепочку на шею.

Модель Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram

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Подписчики остались в восторге от такого лука знаменитости. Многие отметили, что такой цвет и стиль очень идет Александре: «Какие же счастливые и влюбленные», «Балдею от вашей пары. Счастья Вам», «Вы просто сияете счастьем», «Какой красивый цвет платья», «Саша невероятная красотка», «Просто светитесь от счастья».

Напомним,

Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко / социальная сеть Instagram

Модель Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram
 

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