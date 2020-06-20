Жена Дмитрия Комарова в ярком платье позировала на яхте в Одессе: поехали к морю
Модель Александра Кучеренко преподнесла супругу Дмитрию Комарову приятный сюрприз-путешествие в честь его дня рождения.
Молодые люди посетили интересные места в курортном городе и покатались на яхте. В кадре супруга путешественника позирует в ярком сарафане с оранжевыми цветами от известного украинского дизайнера. Наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы девушка распустила, а в качестве украшений выбрала массивные солнцезащитные очки, сережки-гвоздики и цепочку на шею.
Напомним,
- Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь.
- Григорий Решетник признался, за что его могут оштрафовать на проекте Холостяк.