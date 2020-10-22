Без краватки: на НЛО TV премьера нового сезона шоу

22 октября 2020 20:40 Юлия Крутиева
Без краватки: на НЛО TV премьера нового сезона шоу
Без краватки: на НЛО TV премьера нового сезона шоу
пресс-служба

Шоу, в котором очаровательная ведущая Иванна Онуфрийчук общается с настоящими мужчинами и узнает об их тайнах, возвращается на экраны.

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23 октября в 23:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера нового сезона шоу «Без краватки».

Общаться с мужественными, интересными и красивыми мужчинами не надоедает никогда, – рассказывает ведущая Иванна Онуфрийчук. – Я уверена, что нам нужно больше ценить как наших замечательных женщин, так и мужчин. В своем шоу я раскрываю украинских суперменов, узнаю, как они достигли успеха и как относятся к жизни. Политики, спортсмены, звезды шоу-бизнеса, врачи и другие выдающиеся мужчины рассказывают свои секреты и проходят небольшие испытания. Не могу выделить какого-то самого крутого гостя нового сезона, ведь каждый из них по-своему удивляет и поражает. Уверена, зрители сами определятся с фаворитами в мире настоящих украинских мужчин, а я им в этом помогу.

В гостях в новом сезоне шоу «Без краватки» – дизайнер Артем Климчук, ресторатор Максим Радуцкий, дизайнер, художник Алексей Залевский, народный артист Украины Владимир Гришко, самый сильный человек мира Василий Вирастюк и другие известные украинцы.

Смотрите шоу «Без краватки» на телеканале НЛО TV по пятницам в 23:00.

Напомним,

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НЛО TV премьера телешоу Иванна Онуфрийчук Без краватки телешоу 2020

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