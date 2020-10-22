Остров Кошмаров – сюрреализм и мистика в кино

22 октября 2020 14:05 Юлия Крутиева
Остров Кошмаров – сюрреализм и мистика в кино
Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино

Супруги Нил (Люк Хемсворт) и Кристина (Мэгги Кью) отдыхают на отдаленном острове, напоминающем побережье Таиланда. Пара знакомится с островной экзотикой, привычками, традициями жителей и снимает много фото и видео.

Читайте такжеLe Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла SPA-курорт для животных
Один из вечеров, в завершение отпуска, Нил и Кристина проводят веселясь и выпивая в местном баре. Проснувшись утром, они ничего не помнят о событиях прошедшей ночи.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба
Однако, выяснять обстоятельства некогда, поскольку супругам нужно успеть на паром, который увезет их с острова до того, как на него обрушится смертоносный тайфун.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба
И здесь туристы сталкиваются с неприятным открытием – их документы и деньги пропали а, значит, покинуть остров возможности нет.

Оказавшись в подвешенном состоянии, пара обнаруживает на телефоне Нила свежую двухчасовую видеозапись. В надежде найти объяснение происходящему, парень и девушка садятся смотреть видео.

Читайте такжеВедущая Нового канала стала тамадой на индонезийской свадьбе
На записи они наблюдают подробно снятый процесс убийства. Нил собственноручно убивает Кристину, ломая ей шею, после чего закапывает ее в могилу. 

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба
Увиденные кадры шокируют обоих. Девушка жива - но следы на ее шее говорят о правдивости записи на видео. К тому же, на Кристине надет невесть откуда появившийся загадочный медальон.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба
В поисках ответов супруги обращаются к местным жителям, только чем дальше, тем больше вокруг пары сгущаются необъяснимые, похожие на сюрреалистические кошмары события.

Посмотреть мистический хоррор “Остров Кошмаров” можно в кинотеатрах Украины с 29 октября.

Напомним, 

Облако тегов

социальные сети кино новости премьера Остров Кошмаров

Материалы по теме

Холостячка: юрист на миллиард стал участником проекта
Новости

Холостячка: юрист на миллиард стал участником проекта
Больше на такую авантюру не пойду: Анна Тринчер рассказала о неудачном эксперименте со внешностью
Новости

Больше на такую авантюру не пойду: Анна Тринчер рассказала о неудачном эксперименте со внешностью
Анна Винтур разводится с мужем-миллиардером спустя 20 лет совместной жизни - СМИ
Новости

Анна Винтур разводится с мужем-миллиардером спустя 20 лет совместной жизни - СМИ
Впечатление, будто ты умерла: бывшая жена Сереги призналась, как переживает разлуку с сыновьями
Новости

Впечатление, будто ты умерла: бывшая жена Сереги призналась, как переживает разлуку с сыновьями

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK