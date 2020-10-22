Супруги Нил (Люк Хемсворт) и Кристина (Мэгги Кью) отдыхают на отдаленном острове, напоминающем побережье Таиланда. Пара знакомится с островной экзотикой, привычками, традициями жителей и снимает много фото и видео.

Один из вечеров, в завершение отпуска, Нил и Кристина проводят веселясь и выпивая в местном баре. Проснувшись утром, они ничего не помнят о событиях прошедшей ночи.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба

Однако, выяснять обстоятельства некогда, поскольку супругам нужно успеть на паром, который увезет их с острова до того, как на него обрушится смертоносный тайфун.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба

И здесь туристы сталкиваются с неприятным открытием – их документы и деньги пропали а, значит, покинуть остров возможности нет.

Оказавшись в подвешенном состоянии, пара обнаруживает на телефоне Нила свежую двухчасовую видеозапись. В надежде найти объяснение происходящему, парень и девушка садятся смотреть видео.

На записи они наблюдают подробно снятый процесс убийства. Нил собственноручно убивает Кристину, ломая ей шею, после чего закапывает ее в могилу.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба

Увиденные кадры шокируют обоих. Девушка жива - но следы на ее шее говорят о правдивости записи на видео. К тому же, на Кристине надет невесть откуда появившийся загадочный медальон.

Остров Кошмаров - сюрреализм и мистика в кино / пресс-служба

В поисках ответов супруги обращаются к местным жителям, только чем дальше, тем больше вокруг пары сгущаются необъяснимые, похожие на сюрреалистические кошмары события.

Посмотреть мистический хоррор “Остров Кошмаров” можно в кинотеатрах Украины с 29 октября.

Напомним,