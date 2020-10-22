ТОП-5 фильмов для уютных осенних вечеров от актрисы шоу "Мамахохотала" Алисы Тункевич

Осень – идеальное время для просмотра романтических комедий и мелодрам с самыми близкими людьми.

«Семьянин», США, 2000

Поэтому мы попросили актрису шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Алису Тункевич поделиться своим списком ТОП-5 фильмов для уютного осеннего просмотра. Сохраняйте любимые фильмы и добавьте немного особенного настроения в ваши осенние вечера!

В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони

«Семьянин» – это мелодрама, которая переносит нас в зимнюю атмосферу. Странно для списка фильмов для осени, правда? Но ведь многие из нас уже осенью начинают ждать Рождества!

Почему стоит посмотреть фильм «Семьянин»? Во-первых, из-за Николаса Кейджа в главной роли! Во-вторых, потому что мудрость идеи этого фильма меня всегда подкупает. Это мелодрама и трагикомедия о семейных ценностях, которые вне времени.

«Эдвард Руки-ножницы», США, 1990

В ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайан Уист

Тим Бёртон + Джонни Депп = успех. Это волшебный фильм, немного напоминающий историю Франкенштейна. Грустная и красивая история одновременно, которую хочется пересматривать в десятый раз. Особенно, осенью.

«Чарли и шоколадная фабрика», США, 2005

В ролях: Джонни Депп, Фредди Гаймор

Опять Тим Бёртон даёт главную роль Джонни Деппу, а мы получаем актерский шедевр.

Я обожаю такие волшебные, добрые фильмы. «Чарли и шоколадная фабрика» я пересматриваю всегда, когда тоскливо. А еще, когда в жизни не хватает сказки.

«Служебный роман», СССР, 1977

В ролях: Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева

Ну что тут скажешь: как не посмотреть осенью шедевр Рязанова, и не послушать «У природы нет плохой погоды»? Даже хвалить не буду этот фильм – вы сами все знаете!

«Воспитанные волками», США, 2020

В ролях: Трэвис Фиммел, Аманда Коллин

Американский сериал в жанре научной фантастики «Воспитанные волками» вошёл в список моих осенних просмотров, так как посмотрела я его этой осенью – и он меня зацепил. Сюжет очень необычный: все события разворачиваются в далеком будущем. Земля погибла, поэтому андроиды пытаются восстановить человеческую популяцию. Осталось много мыслей после просмотра. Чего и вам желаю!