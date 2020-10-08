Звезда фильмов "Дети шпионов" Дэрил Сабара и певица Меган Трейнор впервые станут родителями

8 октября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Звезда фильмов
Супруги Дэрил Сабара и Меган Трейнор
instagram.com/darylsabara

В семье певицы Меган Трейнор и актера Дэрила Сабара ожидается пополнение.

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Радостной новостью с поклонниками первой поделилась Меган Трейнор. На своей странице в Инстаграм американская певица сообщила, что беременна. Свою пост она сопроводила снимком УЗИ.

Вы все знаете, как долго я этого хотела! – делится своим счастьем звезда. – Дэрил и я так счастливы и в то же время взволнованы, что встретим этого милого малыша в начале следующего года! Мы беременны!

Снимок УЗИ Меган Трейнор

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Меган и Дэрил пока что пол своего первенца не рассекречивают. Однако не скрывают того, что очень счастливы и что этот малыш для них сильно желанный и долгожданный.

На своей странице в Сети будущий отец также опубликовал подобный снимок и оставил трогательно послание для своей супруги:

Я люблю тебя, Меган, и мне не терпится создать с тобой семью!

Дэрил Сабара и Меган Трейнор

В интервью порталу People Дэрил Сабара признался, что еще до беременности Меган, они с ней просматривали видеоуроки для будущих родителей, а также читали много литературы на эту тему.

Отметим, что роман у пары завязался еще в 2014 году. Предложение руки и сердца певица получила в свой день рождения в 2017 году, а спустя год влюбленные поженились.

Напомним,

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