Брэд Питт расстался с моделью, которая моложе его на 29 лет

29 октября 2020 12:15 Юлия Крутиева
Брэд Питт расстался с моделью, которая моложе его на 29 лет
Актер Брэд Питт
instagram.com/bradpittofflcial

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Брэда Питта.

Читайте такжеДжамала ошеломила кардинальной сменой имиджа
Журналисты издания «Page Six» утверждают, что 56-летний Брэд Питт расстался с немецкой моделью Николь Потуральски, которая моложе его на 29 лет.

Пара была вместе около года, хотя впервые их заметили вместе лишь августе этого года. Причины разрыва отношений пока не известны, как и то, кто выступил инициатором расставания.

Их отношения никогда не были настолько серьезными, как предполагали многие,
– сказал инсайдер изданию «Page Six».

Модель Николь Потуральски / instagram.com/nico.potur
Для поклонников Питта эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что рядом с Потуральски актер сможет окончательно оправиться от бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

Читайте такжеХолостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
Многие при этом предполагают, что Питта все-таки смутил тот факт, что Николь все еще замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Более того, у девушки есть 7-летний сын.

Напомним, 

Облако тегов

Брэд Питт личная жизнь звезд социальные сети новости романы звезд

Материалы по теме

Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
Новости

Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
Джамала поздравила мужа с днем рождения, трогательно признавшись ему в любви
Новости

Джамала поздравила мужа с днем рождения, трогательно признавшись ему в любви
Скажи мне правду: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Анонсы на ТВ

Скажи мне правду: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK