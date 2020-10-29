Брэд Питт расстался с моделью, которая моложе его на 29 лет

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Брэда Питта.

Журналисты издания «Page Six» утверждают, что 56-летний Брэд Питт расстался с немецкой моделью Николь Потуральски, которая моложе его на 29 лет.

Пара была вместе около года, хотя впервые их заметили вместе лишь августе этого года. Причины разрыва отношений пока не известны, как и то, кто выступил инициатором расставания.

Их отношения никогда не были настолько серьезными, как предполагали многие,

– сказал инсайдер изданию «Page Six».

Модель Николь Потуральски / instagram.com/nico.potur

Для поклонников Питта эта новость стала большим шоком. Публика не хочет в это верить, ведь они очень надеялись, что рядом с Потуральски актер сможет окончательно оправиться от бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

Многие при этом предполагают, что Питта все-таки смутил тот факт, что Николь все еще замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Более того, у девушки есть 7-летний сын.

Напомним,