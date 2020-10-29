Животные находятся на грани исчезновения.

Когда слышишь слово «антилопа», представляешь Азию или Африку, но точно не Европу. И не многие знают, что когда-то Украина была родиной для парнокопытных из семейства полорогих.

Путешествуя на «Le Маршрутке» (Новый канал) по Харьковской области, ведущая Леся Никитюк нашла антилоп, которые пережили мамонтов.

Сайгаки внешне чем-то похожи на муравьедов. Я подобных никогда не видела, – рассказывает ведущая. – У них тонюсенькие ножки, а нос свисает и похож на противогаз. Фантастическое животное.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Самую маленькую антилопу в мире когда-то можно было встретить в живой природе.

Сайгаки обитали на территории Украины на протяжении многих тысяч лет. Они еще мамонтов видели, – удивляет ведущая Нового канала. – Но сегодня в дикой природе их можно встретить только в степи Средней Азии. У нас им просто негде жить. Часть земли забрали под поля, чтобы выращивать подсолнух, свеклу, кукурузу. Часть, чтобы качать нефть и газ. Где жить сайгаку?

Кстати, в эпоху мамонтов сайгаки встречались даже в окрестностях Киева! Но в современном мире вид находится на грани исчезновения.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Каких еще удивительных животных встретит команда «Le Маршрутки» – смотрите в понедельник в 18:00 на Новом канале.

Напомним,