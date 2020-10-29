Леся Никитюк нашла антилоп, которые пережили мамонтов
Животные находятся на грани исчезновения.
Путешествуя на «Le Маршрутке» (Новый канал) по Харьковской области, ведущая Леся Никитюк нашла антилоп, которые пережили мамонтов.
Сайгаки внешне чем-то похожи на муравьедов. Я подобных никогда не видела, – рассказывает ведущая. – У них тонюсенькие ножки, а нос свисает и похож на противогаз. Фантастическое животное.
Сайгаки обитали на территории Украины на протяжении многих тысяч лет. Они еще мамонтов видели, – удивляет ведущая Нового канала. – Но сегодня в дикой природе их можно встретить только в степи Средней Азии. У нас им просто негде жить. Часть земли забрали под поля, чтобы выращивать подсолнух, свеклу, кукурузу. Часть, чтобы качать нефть и газ. Где жить сайгаку?
Кстати, в эпоху мамонтов сайгаки встречались даже в окрестностях Киева! Но в современном мире вид находится на грани исчезновения.
Напомним,