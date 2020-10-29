Скажи мне правду: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы

Скажи мне правду: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы

Компания FILM.UA Group и канал Украина разбили тарелку – приступили к съемкам новой четырехсерийной мелодрамы "Скажи мне правду".

В центре сюжета – история обычной домохозяйки Анастасии. Ее благополучный мир, который она с такой любовью выстраивала, оказывается под угрозой: мужа Игоря арестовывают, а у маленькой дочки обнаруживают тяжелую болезнь. Настя не сдается и делает все, чтобы помочь близким. Но внезапно она узнает об изменах Игоря – и это становится для нее жестоким ударом. Как наша героиня поступит: простит супруга или начнет жизнь с чистого листа?

В первый съемочный день группа расположилась в столичной Пуще Водице – у живописного осеннего пруда были отсняты начальные кадры фильма. Режиссер Роман Ткаченко поздравил команду со стартом съемок, пожелал удачи и торжественно разбил тарелку.

Наш фильм о любви и ее последствиях. Это чувство может приносить добро, делать людей лучше и сильнее, – поделился режиссер картины Роман Ткаченко. – Но также любовь бывает деструктивной и разрушительной. Главная героиня поначалу представляется обычной домохозяйкой. Но когда она попадает в сложную ситуацию, в ней проявляется стержень. Ей придется очень непросто, ее ждут обманы, разочарования и неприятные сюрпризы. Самое интересное – что именно предпримет Настя…

Главную героиню играет известная актриса Анастасия Цымбалару. Она призналась, что ей очень нравится персонаж – глубокая и сильная женщина, которой предстоит борьба за свои ценности и даже жизнь. И справится ли с бедами нежная прекрасная героиня – большой вопрос.

Моя Настя растворилась в семье, обеспечивает комфорт близких и совершенно забывает о себе, – считает актриса. – Когда ее жизнь вдруг рассыпается, она оказывается перед выбором: жить по-прежнему, играть в мнимое счастье или все изменить. Но где найти работу, если она была домохозяйкой? Как взять на себя ответственность, если она не знает, как это? Дочка Ника становится для нее очень мощным стимулом для решительных действий.

В ролях: Анастасия Цымбалару, Кирилл Кузнецов, Артем Позняк, Дмитрий Сарансков, Виктория Карпинская, Карина Мушта, Елизар Назаренко и другие.

Режиссер-постановщик – Роман Ткаченко. Оператор-постановщик – Дмитрий Юриков. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Виктор Мирский, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Татьяна Носенко. Производством сериала занимается компания FILM.UA Group и канал «Украина». Съемки будут проходить в Киеве и области.