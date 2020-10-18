Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
18 октября 2020 00:40
Юлия Крутиева
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба канала Украина
18 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Миг, украденный у счастья".
Сюжет мелодрамы
"Миг, украденный у счастья": Ася – богиня грушевого варенья и ароматных цукатов, ее десерты «с привкусом ускользающего счастья» сводят с ума даже иностранных экспертов. Однако из жизни самой Аси счастье ушло три года назад, когда погиб её муж. С тех пор молодая женщина закрылась в своей скорлупе и не позволяет себе даже мечтать о любви. Новая история в жизни Аси начнется с шутки. На дне рождения Валентина его жена Лиля, разгулявшись, продаёт собственного мужа Асе за бутылку шампанского. Шутка оборачивается драмой, раскрывая в героях то, что они старались скрыть от посторонних глаз: кто-то грехи молодости, кто-то - жаждущие любви сердца...
Сериал Миг, украденный у счастья от 18.10.2020 смотрите с 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.