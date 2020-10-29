Сестра Ким Кардашьян получила положительный тест на коронавирус

29 октября 2020 13:35 Юлия Крутиева
Сестра Ким Кардашьян получила положительный тест на коронавирус
Ким и Хлои Кардашьян
instagram.com/khloekardashian

Пандемия коронавируса не собирается отступать.

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Каждый день в мире диагностируют сотни тысяч случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших регулярно оказываются украинские и зарубежные знаменитости.

К счастью, вылечиться от COVID-19 удалось ведущей Ольге Фреймут, певцам Сергею Бабкину и Олегу Виннику, хореографу Алене Шоптенко, актеру Дуэйну Джонсону и другим.

Сегодня стало известно, что коронавирус не обошел стороной и семейство Кардашьян. Еще в марте положительный ПЦР-тест на COVID-19 получила Хлои Кардашьян.

Об этом стало известно после того, как в Сети появился очередной выпуск семейного реалити-шоу Кардашьян – «Keeping Up With the Kardashian». А заразиться коронавирусом девушка могла после шумной вечеринки, посвященной 40-летию Ким Кардашян.

Светская львица Хлои Кардашьян / instagram.com/khloekardashian
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В рамках реалити-шоу Хлои записала видео в постели, в котором призналась, что из симптомов у нее была рвота, кашель, приливы жара и холода и страшные головные боли.

Только что узнала, что у меня COVID-19. Я была в своей комнате. Все будет хорошо, но несколько дней было очень плохо, - рассказывает Хлои. - Я страдаю мигренью, но это была самая безумная головная боль. Грудь горела, когда я кашляла.

Напомним, 

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