Шок! Певица Jerry Heil побрилась налысо ‒ фото

31 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Шок! Певица Jerry Heil побрилась налысо ‒ фото
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

Украинская исполнительница Jerry Heil поразила неожиданными переменами во внешности. Поклонники не поверили.

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В начале октября певица Jerry Heil публично заявила, что если до 21 октября не похудеет на 3 килограмма, то побреется налысо. Судя по фото, артистка привыкла держать слово.

В Instagram девушка продемонстрировала «новую» себя. На видео она позирует с лысой головой, снимая себя в зеркале. Также на кадрах видно эпатажный макияж певицы – розовые стрелки и блестящие губы с обведенным контуром.

Я ніяк не буду коментувати це, а ви можете
‒ обратилась к фолловерам звезда.

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Также Яна опубликовала еще один пост, чтобы убедить подписчиков, что ее новый имидж не является частью карнавального костюма в честь Хэллоуина. На снимке звезда позирует в машине, где отчетливо видно, что лысина настоящая.

Відгадайте мого улюбленого актора з 95 кварталу, улюбленого інтерв’юера і улюбленого продюсера Насті Каменських! Підказка: хтось типу Потапа, Євгена Кошового і Дмитра Гордона,
 ‒ шутит артистка.

Напомним,

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Jerry Heil / социальная сеть Instagram
 

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