Шок! Певица Jerry Heil побрилась налысо ‒ фото
Украинская исполнительница Jerry Heil поразила неожиданными переменами во внешности. Поклонники не поверили.
В Instagram девушка продемонстрировала «новую» себя. На видео она позирует с лысой головой, снимая себя в зеркале. Также на кадрах видно эпатажный макияж певицы – розовые стрелки и блестящие губы с обведенным контуром.
Я ніяк не буду коментувати це, а ви можете‒ обратилась к фолловерам звезда.
Відгадайте мого улюбленого актора з 95 кварталу, улюбленого інтерв’юера і улюбленого продюсера Насті Каменських! Підказка: хтось типу Потапа, Євгена Кошового і Дмитра Гордона,‒ шутит артистка.
Напомним,
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