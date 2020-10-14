Пвица Jerry Heil призналась, что имела дело с алкоголем и относилась к субкультуре "эмо"

14 октября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Пвица Jerry Heil призналась, что имела дело с алкоголем и относилась к субкультуре
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

Украинская певица Jerry Heil откровенно рассказала, как в подростковом возрасте имела проблемы с алкоголем.

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В 13 лет знаменитость присоединилась к популярной на то время субкультуре «эмо» и увлеклась алкогольными напитками и энергетиками. По словам девушки, попробовать что-то новое для себя ее подтолкнула мама, сама того не подозревая.

Женщина купила дочери на базаре джинсы, на которых была застежка с черепом:

Ясное дело, теперь в этих штанах я чувствовала себя опасной. Это внутренне. Внешне я не подавала вида – красная шерстяная жилетка с бусинками и стразиками изрядно балансировала.

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Как признается Яна, именно в тот период она научилась рисовать свои фирменные стрелки на веках, а также в первый и в последний раз употребляла слабоалкогольные напитки:

Бирмиксы, рево и тому подобные напитки… И теперь с горы собственного опыта кричу всем, кто, может, думает, что пить такой отстой – это круто: «НЕ КРУТО!». Только если я не пропустила где-то инфу о том, что, чтобы быть классненькой, надо вонять дешевым пивом,
‒ заявляет звезда.

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К счастью, этот период в ее жизни быстро закончился, она поняла, что чувствует себя «не в своей тарелке» и перестала проводить время в сомнительной компании.

Напомним,

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