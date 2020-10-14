Пвица Jerry Heil призналась, что имела дело с алкоголем и относилась к субкультуре "эмо"
Украинская певица Jerry Heil откровенно рассказала, как в подростковом возрасте имела проблемы с алкоголем.
Женщина купила дочери на базаре джинсы, на которых была застежка с черепом:
Ясное дело, теперь в этих штанах я чувствовала себя опасной. Это внутренне. Внешне я не подавала вида – красная шерстяная жилетка с бусинками и стразиками изрядно балансировала.
Как признается Яна, именно в тот период она научилась рисовать свои фирменные стрелки на веках, а также в первый и в последний раз употребляла слабоалкогольные напитки:
Бирмиксы, рево и тому подобные напитки… И теперь с горы собственного опыта кричу всем, кто, может, думает, что пить такой отстой – это круто: «НЕ КРУТО!». Только если я не пропустила где-то инфу о том, что, чтобы быть классненькой, надо вонять дешевым пивом,‒ заявляет звезда.
Напомним,