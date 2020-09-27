Jerry Heil рассказала, какие у нее требования к будущему возлюбленному: Мне бы просто мужика

27 сентября 2020 19:10 Катерина Даниленко
Jerry Heil рассказала, какие у нее требования к будущему возлюбленному: Мне бы просто мужика
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

Певица Jerry Heil неоднократно признавалась в интервью, что ее сердце свободно. Более того, артистка откровенно заявляла, что в свои 24 года у нее не было сексуального опыта.

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В подкасте «Другое интервью» с Владимиром Анфимовым певица рассказала, какие у нее требования к противоположному полу и почему на ее пути не встретился еще «тот самый».

Девушка шутит, что постоянно говорит в интервью, что у нее нет парня, чтобы наконец-то его найти. Яна иронично отмечает, что через несколько лет она уже вынуждена будет согласиться на кого-либо: «Мне бы просто мужика».

Однако на сегодняшний день у артистки есть определенные требования к человеку, которого она хотела бы видеть рядом.

Мы людей оцениваем за схожестью и родством. Для меня это темные волосы, скорее всего, красивые пальцы, высокий рост и спортивное телосложение. Я придерживаюсь такого образа жизни и не представляю, чтобы у молодого человека было по другому,
‒ откровенничает знаменитость.

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Исполнительница высказалась также о своих страхах по поводу выбора избранника.  Она не знает, кому доверять, ведь боится, что парни могут ухаживать за ней, будучи очарованы ее популярностью.

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В шутку Jerry Heil сравнила себя с российской певицей Аллой Пугачевой:

Я просто думаю, что может я как Алла Пугачева. Что может мой чувак еще не родился просто.

Напомним,

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