Jerry Heil рассказала, какие у нее требования к будущему возлюбленному: Мне бы просто мужика

Певица Jerry Heil неоднократно признавалась в интервью, что ее сердце свободно. Более того, артистка откровенно заявляла, что в свои 24 года у нее не было сексуального опыта.

В подкасте «Другое интервью» с Владимиром Анфимовым певица рассказала, какие у нее требования к противоположному полу и почему на ее пути не встретился еще «тот самый».

Девушка шутит, что постоянно говорит в интервью, что у нее нет парня, чтобы наконец-то его найти. Яна иронично отмечает, что через несколько лет она уже вынуждена будет согласиться на кого-либо: «Мне бы просто мужика».

Однако на сегодняшний день у артистки есть определенные требования к человеку, которого она хотела бы видеть рядом.

Мы людей оцениваем за схожестью и родством. Для меня это темные волосы, скорее всего, красивые пальцы, высокий рост и спортивное телосложение. Я придерживаюсь такого образа жизни и не представляю, чтобы у молодого человека было по другому,

‒ откровенничает знаменитость.

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Исполнительница высказалась также о своих страхах по поводу выбора избранника. Она не знает, кому доверять, ведь боится, что парни могут ухаживать за ней, будучи очарованы ее популярностью.

В шутку Jerry Heil сравнила себя с российской певицей Аллой Пугачевой:

Я просто думаю, что может я как Алла Пугачева. Что может мой чувак еще не родился просто.

Напомним,