Приемная дочь Потапа наслаждается отдыхом на море: фигура мечты
Дочь Потапа и Ирины Горовой уже совсем взрослая. 23-летняя девушка проводит отдых на море с молодым человеком и не стесняется демонстрировать сексуальную фигуру в Сети.
Какой твой самый яркий летний vibe?‒ подписала один из снимков Горовая-младшая.
Фолловеры восхитились подтянутой фигурой девушки, а также отметили, что она выглядит очень счастливой со своим возлюбленным: «Красотка. Вся в маму!», «Огонь, а не фигура!», «Красивое тело», «Такая счастливая. Приятно смотреть», «Балдею от таких фото», «Горячая девушка».
Напомним,
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