Приемная дочь Потапа наслаждается отдыхом на море: фигура мечты

27 сентября 2020 10:05 Катерина Даниленко
Приемная дочь Потапа наслаждается отдыхом на море: фигура мечты
Приемная дочь Потапа Наталья Горовая
социальная сеть Instagram

Дочь Потапа и Ирины Горовой уже совсем взрослая. 23-летняя девушка проводит отдых на море с молодым человеком и не стесняется демонстрировать сексуальную фигуру в Сети.

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В своем Instagram Наталья Горовая поделились новыми пляжными фото. Девушка позировала сама и с молодым человеком по имени Руслан. Для выхода на морское побережье знаменитость выбрала раздельный зеленый купальник, который подчеркнул ее аппетитную фигуру.

Какой твой самый яркий летний vibe?
‒ подписала один из снимков Горовая-младшая.

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая с бойфрендом Русланом / социальная сеть Instagram

Фолловеры восхитились подтянутой фигурой девушки, а также отметили, что она выглядит очень счастливой со своим возлюбленным: «Красотка. Вся в маму!», «Огонь, а не фигура!», «Красивое тело», «Такая счастливая. Приятно смотреть», «Балдею от таких фото», «Горячая девушка».

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К слову, компанию сладкой парочке составила звездная мама Наталии Ирина Горовая. В своем Instagram бизнесвумен также опубликовала несколько ярких кадров с отдыха.

Напомним,

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая / социальная сеть Instagram

Ирина Горовая на отдыхе с дочерью и ее бойфрендом / социальная сеть Instagram

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