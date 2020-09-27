Приемная дочь Потапа наслаждается отдыхом на море: фигура мечты

Дочь Потапа и Ирины Горовой уже совсем взрослая. 23-летняя девушка проводит отдых на море с молодым человеком и не стесняется демонстрировать сексуальную фигуру в Сети.

В своем Instagram Наталья Горовая поделились новыми пляжными фото. Девушка позировала сама и с молодым человеком по имени Руслан. Для выхода на морское побережье знаменитость выбрала раздельный зеленый купальник, который подчеркнул ее аппетитную фигуру.

Какой твой самый яркий летний vibe?

‒ подписала один из снимков Горовая-младшая.

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая с бойфрендом Русланом / социальная сеть Instagram

Фолловеры восхитились подтянутой фигурой девушки, а также отметили, что она выглядит очень счастливой со своим возлюбленным: «Красотка. Вся в маму!», «Огонь, а не фигура!», «Красивое тело», «Такая счастливая. Приятно смотреть», «Балдею от таких фото», «Горячая девушка».

К слову, компанию сладкой парочке составила звездная мама Наталии Ирина Горовая. В своем Instagram бизнесвумен также опубликовала несколько ярких кадров с отдыха.

Напомним,

Приемная дочь Потапа Наталья Горовая / социальная сеть Instagram