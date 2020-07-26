Приемная дочь Потапа засветилась в объятиях бойфренда ‒ фото

22-летняя дочь экс-жены Потапа Наталья показала своего молодого человека.

Похоже, в личной жизни Натальи Горовой произошли серьезные изменения. Девушка счастлива в новых отношениях, о чем рассказала в своем микроблоге.

Наталья поделилась трогательным кадром с 21-летним избранником по имени Руслан. Пара позирует возле Коростышевского карьера, где устроила себе романтические выходные. Горовая-младшая прижалась к бойфренду, обняла и поцеловала в щеку.

А так тоже бывает,

‒ лаконично подписала снимок девушка.

Наталья Горовая с возлюбленным Русланом / социальная сеть Instagram

К слову, с молодым человеком дочери звездная мама уже знакома. В июне Наталья, Руслан и Ирина Горовая отдыхали вместе на семейной даче.

«Какие котики», «Очень милые», «Ох уж эта влюбленность», «Скоро свадьба?», «Счастья вам», ‒ пишут фолловеры под снимками пары.

Напомним,