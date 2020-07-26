Приемная дочь Потапа засветилась в объятиях бойфренда ‒ фото
22-летняя дочь экс-жены Потапа Наталья показала своего молодого человека.
Наталья поделилась трогательным кадром с 21-летним избранником по имени Руслан. Пара позирует возле Коростышевского карьера, где устроила себе романтические выходные. Горовая-младшая прижалась к бойфренду, обняла и поцеловала в щеку.
А так тоже бывает,‒ лаконично подписала снимок девушка.
К слову, с молодым человеком дочери звездная мама уже знакома. В июне Наталья, Руслан и Ирина Горовая отдыхали вместе на семейной даче.
Напомним,
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