Приемная дочь Потапа засветилась в объятиях бойфренда ‒ фото

26 июля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Приемная дочь Потапа засветилась в объятиях бойфренда ‒ фото
Падчерица Потапа Наталья Горовая
социальная сеть Instagram

22-летняя дочь экс-жены Потапа Наталья показала своего молодого человека.

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Похоже, в личной жизни Натальи Горовой произошли серьезные изменения. Девушка счастлива в новых отношениях, о чем рассказала в своем микроблоге.

Наталья поделилась трогательным кадром с 21-летним избранником по имени Руслан. Пара позирует возле Коростышевского карьера, где устроила себе романтические выходные. Горовая-младшая прижалась к бойфренду, обняла и поцеловала в щеку.

А так тоже бывает,
‒ лаконично подписала снимок девушка.

Наталья Горовая с возлюбленным Русланом / социальная сеть Instagram

К слову, с молодым человеком дочери звездная мама уже знакома. В июне Наталья, Руслан и Ирина Горовая отдыхали вместе на семейной даче.

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«Какие котики», «Очень милые», «Ох уж эта влюбленность», «Скоро свадьба?», «Счастья вам», ‒ пишут фолловеры под снимками пары.

Напомним,

Наталья Горовая с возлюбленным Русланом / социальная сеть Instagram
 

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