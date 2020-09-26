Снежана Бабкина засветила грудь в пикантном наряде: очень сексуально

26 сентября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина засветила грудь в пикантном наряде: очень сексуально
Супруга Серея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram

Провокационные кадры на странице Снежаны Бабкиной не редкость. Вместе с мужем Сергеем Бабкиным артистка радует фанатов пикантными снимками, которые выглядят как произведение искусства.

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В этот раз певица в очередной раз разбавила семейную ленту откровенным кадром. Знаменитость предстала перед объективом фотокамеры без мужа, щеголяя сексуальной грудью.

Многодетная мама в дерзком повседневном наряде позировала посреди улицы. Снежана облачилась в приталенную юбку цвета хаки с пикантным разрезом. Смелый низ дополнила нюдовая майка на тонких брителях. Что примечательно, знаменитость отказалась от бюстгальтера, что добавило образу пикантности.

Дополнила свой лук Снежана белыми кроссовками, украшениями на руках, шее и волосах.

Снежана Бабкина / социальная сеть Instagram

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На такой смелый пост тут же отреагировал супруг танцовщицы, оставив смайлики в виде сердечек. Не прошла мимо и мама артистки, написав: «Доча, ты моя любовь».

Напомним,

Сергей и Снежана Бабкины / социальная сеть Instagram
 

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