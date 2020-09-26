Илона Гвоздева рассказала о семейных ритуалах, которые делают ее супружескую жизнь еще счастливее

Хореограф Илона Гвоздева опубликовала очередной пост, посвященный отношениям.

Танцовщица поделилась с поклонниками основными составляющими ее счастливого брака. Знаменитость уверена, что именно такие маленькие, но важные традиции в каждой семье способны сохранить тепло и гармонию.

Илона уверенно заявляет, что за 11 лет совместной жизни она с супругом Иваном научились выстраивать отношения так, что даже во время ссор им удается укреплять связь друг с другом.

Семейная жизнь ‒ это бесконечная работа над отношениями, постоянные компромиссы, чаша весов, которую необходимо всегда уравновешивать обоим, согласны? У нас с супругом за 11лет совместной жизни появились такие себе семенные ритуал, которые зачастую делают нашу семейную жизнь прочнее, позитивнее и не дают долго обижаться друг на друга в случае ссоры. А именно: - наше утро всегда начинается с поцелуя и объятий, сразу становится теплее и остаётся чувство защищенности и любви на протяжении дня, - любая прогулка и поездка в машине всегда сопровождается по принципу «рука в руке», - завтрак, обед, ужин всегда сопровождается поцелуем, даже если в ссоре.

Трогательный пост артистка сопроводила не менее милыми кадрами. Поклонники восхитились семейной идиллией пары: «Очень хорошие фотки. Счастья вам и добра», «Вы прекрасны», «Замечательная пара и дельные советы. Спасибо», «Какие же вы милые в кадре».

Напомним,

Хореограф Илона Гвоздева с мужем Иваном / социальная сеть Instagram