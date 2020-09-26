Екатерина Репяхова рассказала, как борется с хейтерами: Пускай почувствует себя королем
Кому как не молодой супруге Виктора Павлика Екатерине Репяховой делится с подписчиками советами по поводу того, как правильно реагировать на критику.
В своем микроблоге Екатерина решила дать совет всем тем, кто сталкивается с критикой в свой адрес. Сопроводить пост на такую щепетильную тему 30-летняя Репяхова решила снимком с фотосессии. В кадре девушка сидит в повседневной одежде на стуле с журналом в руках и томно смотрит в сторону.
Я дам два совета, как обезвредить вашего критика. 1. Согласитесь с его истиной. Соглашайтесь с мнением вашего критика, каким бы безосновательным и глупым оно вам ни казалось. Доказать вряд ли вы что-то сможете, человек видит, то что хочет видеть, а не то, как есть на самом деле. Таким образом вы не унизите себя и сохраните свои нервы. 2. Согласитесь с правом вашего критика на собственное мнение. Каждый воспринимает жизнь через призму своего жизненного опыта. Мне все всё видим по-разному. Для каждого своя красота, свой комфорт и свои цели в жизни. Хотя бы по этому мы не можем иметь одинаковые ценности и взгляды. Когда вы примите факт того, что каждый имеет право на собственное мнение, не схожее с вашим ‒ вам станет офигенно классно,‒ уверена супруга Виктора Павлика.
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