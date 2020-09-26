Даша Квиткова и Никита Добрынин ввели особые утренние правила в свою семейную жизнь
26 сентября 2020 17:00
Даша Квиткова и Никита Добрынин
социальная сеть Instagram
Даша Квиткова показала, как выглядит ее идеальное утро с любимым.
Дашей Квитковой наблюдает вся страна. Звездные супруги ежедневно радуют поклонников трогательными кадрами в своих микроблогах и делятся подробностями личной жизни.
В этот раз блогерша описала идеальное утро, которое заряжает ее и мужа на приятный и позитивный день. Такие ритуалы уже стали традицией в молодой семье:
С вечера мы проговариваем весь план на завтра. Первый секрет отличного утра в том, чтобы подготовиться к нему с вечера. Каждое утро мы говорим друг другу комплименты и как счастливы проснуться вместе. Обнимаемся крепко и няшкаемся. Даже не думайте, что это мелочи. Просыпаемся в настроении. В идеальное утро входит небольшая физическая активность (у нас это танцы под музыку) и контрастный душ. Балуем себя. В это время мы можем позволить себе съесть то, что мы так любим. Поэтому за завтраком у нас больше всего еды. Кто же откажется от поджаренного тоста с ореховой пастой? Вот и мы не отказываемся.
Даша Квиткова и Никита Добрынин / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Даша Квиткова и Никита Добрынин / социальная сеть Instagram