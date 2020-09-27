Невеста Владимира Остапчука отгуляла девичник: не за горами свадьба
Совсем скоро телеведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально узаконят свои отношения.
Кристина закатила громкую вечеринку, на которую пригласила самых близких подруг. Горняк примеряла за вечер несколько нарядов: белое платье в стиле свадебного, а также белые джинсы и футболку с надписью «bride».
Девушки танцевали, пили шампанское, примеряли фату и просто дурачились на камеру. В подписи к снимкам нотариус выразила слова благодарности своим подругам и сообщила, что теперь по-настоящему почувствовала себя невестой.
Ну и какая свадьба, если нет девичника?! Спасибо девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким весёлым! Спасибо за тёплые слова! Ну и огромное спасибо за «вип-пакет» я так давно не смеялась! Девичник у меня был по классике, как в «книжках пишут», и теперь я точно осознала, что я невеста! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа под грифом секретности,‒ поделилась своими эмоциями возлюбленная Остапчука.
Напомним,