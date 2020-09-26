MONATIK показал жену и сыновей на отдыхе в Турции: идеальный отпуск
26 сентября 2020 15:00
Музыкант Дима Монатик с женой Ириной
социальная сеть Instagram
В своем Instagram мультиартист Дима Монатик поблагодарил семью за прекрасный семейный отдых и поделился трогательным фото.
Музыкант вместе с женой Ириной, сыновьями Платоном и Даней проводит последние дни отпуска в провинции Анталия. И хоть певец недавно впервые показал лица своих детей в stories микроблога, но в ленте он все же предпочитает публиковать снимки, где детки стоят к камере спиной.
В кадре Дима с женой и сынишками сидит на причале и наслаждается красотой природы на средиземном побережье.
Ну вот... Отдохнули... Пора начинать новый ритм. Мои. Благодарю за каждый миг,– подписал фото исполнитель.
MONATIK с женой Ириной и сыновьями Даней и Платоном / социальная сеть Instagram
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Напомним,
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MONATIK, Ирина Демичева, Надя Дорофеева и Владимир Дантес на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram