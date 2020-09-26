MONATIK показал жену и сыновей на отдыхе в Турции: идеальный отпуск

26 сентября 2020 15:00 Катерина Даниленко
MONATIK показал жену и сыновей на отдыхе в Турции: идеальный отпуск
Музыкант Дима Монатик с женой Ириной
социальная сеть Instagram

В своем Instagram мультиартист Дима Монатик поблагодарил семью за прекрасный семейный отдых и поделился трогательным фото.

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Музыкант вместе с женой Ириной, сыновьями Платоном и Даней проводит последние дни отпуска в провинции Анталия. И хоть певец недавно впервые показал лица своих детей в stories микроблога, но в ленте он все же предпочитает публиковать снимки, где детки стоят к камере спиной.

В кадре Дима с женой и сынишками сидит на причале и наслаждается красотой природы на средиземном побережье.

Ну вот... Отдохнули... Пора начинать новый ритм. Мои. Благодарю за каждый миг,
– подписал фото исполнитель.

MONATIK с женой Ириной и сыновьями Даней и Платоном / социальная сеть Instagram

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К слову, на отдых пара отправилась в большой компании друзей, среди которых коллеги Димы по сцене Владимир Дантес и Надя Дорофеева.

Напомним,

MONATIK, Ирина Демичева, Надя Дорофеева и Владимир Дантес на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
 

 

 

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