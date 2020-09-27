Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые появились на публике как пара

27 сентября 2020 10:15 Катерина Даниленко
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые появились на публике как пара
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух
социальная сеть Instagram

Роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поверг в шок не только поклонников артистки, но и многих звезд шоу-бизнеса. Пара до последнего скрывала свои отношения, но все же решилась вместе выйти в свет.

Читайте такжеИдеальный отпуск: MONATIK показал жену и сыновей на отдыхе в Турции
25-летняя актриса и 46-летний  фигурист посетили шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказали о своих отношениях.

Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!
‒ заявил Авербух.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух вышли в свет как пара / социальная сеть Instagram

На самый интригующий вопрос, когда же у пары завязались отношения, они предпочли не отвечать, но очень подробно рассказали, как провели карантин на даче.

Фигурист признался, что немного был удивлен экстремальным увлечением любимой ‒ мотокроссом. Однако Илья решил поддержать Лизу с ее хобби и составлял ей компанию.

В момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным ‒ я поехал не на мотоцикле, а на квадроцикле, все-таки четыре колеса. Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: «Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина». И я все время спрашивал Лизу: «Тебе не страшно?». «Нет-нет», ‒ отвечала она,
‒ вспоминал спортсмен.

Но оконфузится у Авербуха все же получилось ‒ квадроцикл застрял в той самой луже. Лизе пришлось толкать транспортное средство, пока Илья был за рулем.

Вань, самое главное ‒ дальше мачо сидит, пытается выехать, а Лиза толкает,
‒ рассказал ведущему заслуженный мастер спорта.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух вышли в свет как пара / социальная сеть Instagram

Читайте такжеПускай почувствует себя королем: Молодая жена Виктора Павлика рассказала, как борется с хейтерами
Звезда «Папиных дочек» также призналась, что считает своего любимого очень хозяйственным мужчиной. Домашние дела он решает с легкостью.

Сам все может.  Без шуток. Илья очень умеет как-то справляться со всем. Он все знает как должно быть, организовать,
‒ добавила Арзамасова.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Лиза Арзамасова Илья Авербух фото новости

Материалы по теме

Фигура мечты: Приемная дочь Потапа наслаждается отдыхом на море
Новости

Фигура мечты: Приемная дочь Потапа наслаждается отдыхом на море
Звезда Джокера Хоакин Феникс впервые стал отцом
Новости

Звезда Джокера Хоакин Феникс впервые стал отцом
В ковбойках и штанах с бахромой: Леся Никитюк похвасталась красочными снимками с Карпат
Новости

В ковбойках и штанах с бахромой: Леся Никитюк похвасталась красочными снимками с Карпат
Не за горами свадьба: Невеста Владимира Остапчука отгуляла девичник
Новости

Не за горами свадьба: Невеста Владимира Остапчука отгуляла девичник

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK