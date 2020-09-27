Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые появились на публике как пара

Роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поверг в шок не только поклонников артистки, но и многих звезд шоу-бизнеса. Пара до последнего скрывала свои отношения, но все же решилась вместе выйти в свет.

25-летняя актриса и 46-летний фигурист посетили шоу «Вечерний Ургант», где впервые рассказали о своих отношениях.

Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!

‒ заявил Авербух.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух вышли в свет как пара / социальная сеть Instagram

На самый интригующий вопрос, когда же у пары завязались отношения, они предпочли не отвечать, но очень подробно рассказали, как провели карантин на даче.

Фигурист признался, что немного был удивлен экстремальным увлечением любимой ‒ мотокроссом. Однако Илья решил поддержать Лизу с ее хобби и составлял ей компанию.

В момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным ‒ я поехал не на мотоцикле, а на квадроцикле, все-таки четыре колеса. Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: «Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина». И я все время спрашивал Лизу: «Тебе не страшно?». «Нет-нет», ‒ отвечала она,

‒ вспоминал спортсмен.

Но оконфузится у Авербуха все же получилось ‒ квадроцикл застрял в той самой луже. Лизе пришлось толкать транспортное средство, пока Илья был за рулем.

Вань, самое главное ‒ дальше мачо сидит, пытается выехать, а Лиза толкает,

‒ рассказал ведущему заслуженный мастер спорта.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух вышли в свет как пара / социальная сеть Instagram

Звезда «Папиных дочек» также призналась, что считает своего любимого очень хозяйственным мужчиной. Домашние дела он решает с легкостью.

Сам все может. Без шуток. Илья очень умеет как-то справляться со всем. Он все знает как должно быть, организовать,

‒ добавила Арзамасова.

Напомним,