Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые появились на публике как пара
Роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха поверг в шок не только поклонников артистки, но и многих звезд шоу-бизнеса. Пара до последнего скрывала свои отношения, но все же решилась вместе выйти в свет.
Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!‒ заявил Авербух.
На самый интригующий вопрос, когда же у пары завязались отношения, они предпочли не отвечать, но очень подробно рассказали, как провели карантин на даче.
Фигурист признался, что немного был удивлен экстремальным увлечением любимой ‒ мотокроссом. Однако Илья решил поддержать Лизу с ее хобби и составлял ей компанию.
В момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным ‒ я поехал не на мотоцикле, а на квадроцикле, все-таки четыре колеса. Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: «Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина». И я все время спрашивал Лизу: «Тебе не страшно?». «Нет-нет», ‒ отвечала она,‒ вспоминал спортсмен.
Но оконфузится у Авербуха все же получилось ‒ квадроцикл застрял в той самой луже. Лизе пришлось толкать транспортное средство, пока Илья был за рулем.
Вань, самое главное ‒ дальше мачо сидит, пытается выехать, а Лиза толкает,‒ рассказал ведущему заслуженный мастер спорта.
Сам все может. Без шуток. Илья очень умеет как-то справляться со всем. Он все знает как должно быть, организовать,‒ добавила Арзамасова.
Напомним,