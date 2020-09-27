Леся Никитюк похвасталась красочными снимками с Карпат: В ковбойках и штанах с бахромой
Леся Никитюк любит баловать поклонников эффектными снимками. Знаменитость много путешествует со своим тревел-шоу Le Маршрутка, поэтому локации у нее самые разнообразные.
В своем микроблоге ведущая поделилась яркими фото с Буковеля на фоне невероятной природы. Звезда предстала в образе ковбойши: светлых джинсах с бахромой, бежевых казаках и песочной кофте с топом. На одном из снимков компанию артистке составил конь.
Що я запитала в коня? 1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку. 2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга? 3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року. 4. Де принц? 5. Шутку про бастурму писати не буду,‒ пошутила знаменитость.
Карпати моя любов,‒ призналась Леся.
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