Леся Никитюк похвасталась красочными снимками с Карпат: В ковбойках и штанах с бахромой

27 сентября 2020 09:45 Катерина Даниленко
Леся Никитюк похвасталась красочными снимками с Карпат: В ковбойках и штанах с бахромой
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Леся Никитюк любит баловать поклонников эффектными снимками. Знаменитость много путешествует со своим тревел-шоу Le Маршрутка, поэтому локации у нее самые разнообразные.

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В этот раз артистка поехала в красочные Карпаты не по работе, а на отдых. Телеведущая решила посвятить себя обучению и на время оставить работу на телевидении. Но перед курсами в бизнес-школе знаменитость устроила себе мини-отпуск.

В своем микроблоге ведущая поделилась яркими фото с Буковеля на фоне невероятной природы. Звезда предстала в образе ковбойши: светлых джинсах с бахромой, бежевых казаках и песочной кофте с топом. На одном из снимков компанию артистке составил конь.

Що я запитала в коня? 1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку. 2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга? 3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року. 4. Де принц? 5. Шутку про бастурму писати не буду,
‒ пошутила знаменитость.

Леся Никитюк в Карпатах / социальная сеть Instagram

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На втором снимке ведущая эффектно позировала на балконе своего номера. На фоне виднелись живописные карпатские горы.

Карпати моя любов,
‒ призналась Леся.

Напомним,

Леся Никитюк в Карпатах / социальная сеть Instagram
 

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