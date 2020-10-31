Григорий Решетник рассекретил пол своего третьего ребенка

31 октября 2020 00:26 Юлия Крутиева
Григорий Решетник рассекретил пол своего третьего ребенка
Григорий Решетник с женой Кристиной и сыновьями
instagram.com/kristina_reshetnik

30 октября в эфир вышел 2 выпуск романтического проекта Холостячка, после которого телезрители увидели выпуск Пост шоу. Как выйти замуж.

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В студии пост-шоу "Как выйти замуж" ведущий Григорий Решетник с экспертами проекта разбирали поведение мужчин. Приглашенным гостем стал «Холостяк-6» и тренер «Зважних та щасливих» Иракли Макацария.

Во время диалога в студии Иракли решил поинтересоваться у Григория, кто у них родится совсем скоро – мальчик или девочка. Телеведущий решил рассекретить пол своего будущего третьего ребенка. Григорий признался, что он с супругой Кристиной ожидают рождения третьего сыночка.

Дякуємо Богу. Третій хлопчик,
– написала в Сети Кристина Решетник.

Отметим, что сейчас в семье Григория и Кристины подрастают 7-летний Иван и 3-летний Дмитрий. В конце весны их семья пополнится еще одним членом семьи.

Напомним, 

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