Григорий Решетник рассекретил пол своего третьего ребенка
30 октября в эфир вышел 2 выпуск романтического проекта Холостячка, после которого телезрители увидели выпуск Пост шоу. Как выйти замуж.
Во время диалога в студии Иракли решил поинтересоваться у Григория, кто у них родится совсем скоро – мальчик или девочка. Телеведущий решил рассекретить пол своего будущего третьего ребенка. Григорий признался, что он с супругой Кристиной ожидают рождения третьего сыночка.
Дякуємо Богу. Третій хлопчик,– написала в Сети Кристина Решетник.
Отметим, что сейчас в семье Григория и Кристины подрастают 7-летний Иван и 3-летний Дмитрий. В конце весны их семья пополнится еще одним членом семьи.
Напомним,