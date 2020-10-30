Netflix готовит реалити-шоу о семье Бекхэм: стоимость более $20 миллионов
Похоже, Дэвид и Виктория Бекхэм решили повторить славу семейства Кардашьян.
Но публика по всему миру без качественного контента о личной жизни мировых звезд все-таки не останется. Семейство Бекхэм готовится затмить славу семьи Кардашьян.
Стало известно, что Дэвид и Виктория вовсю занимаются запуском своего нового шоу на платформе Netflix. Пара уже заключила контракт со стриминговым сервисом на сумму более 20 миллионов долларов.
Реалити-шоу обещает показать всемирно известного футболиста и его семью с новой и неожиданной стороны. Операторы будут сопровождать Бэкхемов буквально на каждом шагу.
Это настоящий переворот для Netflix - он покажет совершенно другую сторону Бекхэмов, которую публика очень редко видит, - сообщают инсайдеры порталу «The Sun». - Семья Дэвида хранит огромные архивы; они с гордостью документировали его карьеру с детства, и на протяжении многих лет хранят все вырезки из старых местных газет, школьные записи и командные фотографии. Съемочная группа также будет документировать нынешнюю жизнь Дэвида, следя за ним по всему миру.
Напомним,