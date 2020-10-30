Netflix готовит реалити-шоу о семье Бекхэм: стоимость более $20 миллионов

30 октября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Netflix готовит реалити-шоу о семье Бекхэм: стоимость более $20 миллионов
Дэвид и Виктория Бекхэм
Fotobank / GettyImages

Похоже, Дэвид и Виктория Бекхэм решили повторить славу семейства Кардашьян.

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В начале сентября 2020 года Ким Кардашьян заставила своих фанатов лить слезы. В Твиттере светская львица заявила, что ее семья решила закрыть реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое выходило на протяжении 14 лет.

Но публика по всему миру без качественного контента о личной жизни мировых звезд все-таки не останется. Семейство Бекхэм готовится затмить славу семьи Кардашьян.

Стало известно, что Дэвид и Виктория вовсю занимаются запуском своего нового шоу на платформе Netflix. Пара уже заключила контракт со стриминговым сервисом на сумму более 20 миллионов долларов.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Fotobank / GettyImages

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Поклонников Бэкхемов действительно ждет очень интересное «кино». Семейство не только будет транслировать на весь мир свою нынешнюю жизнь, но и поделятся редкими кадрами из личного архива.

Реалити-шоу обещает показать всемирно известного футболиста и его семью с новой и неожиданной стороны. Операторы будут сопровождать Бэкхемов буквально на каждом шагу.

Это настоящий переворот для Netflix - он покажет совершенно другую сторону Бекхэмов, которую публика очень редко видит, - сообщают инсайдеры порталу «The Sun». - Семья Дэвида хранит огромные архивы; они с гордостью документировали его карьеру с детства, и на протяжении многих лет хранят все вырезки из старых местных газет, школьные записи и командные фотографии. Съемочная группа также будет документировать нынешнюю жизнь Дэвида, следя за ним по всему миру.

Напомним,  

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