Время и Стекло отгремели с последним концертом в Киеве – видео

31 октября 2020 18:30 Катерина Даниленко
Время и Стекло отгремели с последним концертом в Киеве – видео
Надя Дорофеева и Позитив
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30 октября Время и Стекло завершили 10-летнюю эпоху существования дуэта, выступив сразу с двумя последними концертами во Дворце Украина. С этого момента начинается новый этап в их творчестве.

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Супер популярные хиты, эффектные танцевальные номера, театр теней, яркие костюмы, дуэт с Потапом и MONATIK, сентиментальные слезы ‒ это все о прощальном концерте «Время и Стекло» в Киеве. Артисты на протяжении всего вечера радовали зрителей ослепительным шоу.

Над программой работала та же режиссерская команда, которая делала первый сольный концерт группы и грандиозный VISLOVO в прошлом году. Некоторые песни звучали в сопровождении саксофона, знакомые хиты были в необычной аранжировке, а голограммы Нади и Леши со словами благодарности друг другу и поклонникам душевно дополнили концертную программу.

Песня «Тролль» будет в стиле танго – это песня-танго, танец-танго и это самая креативная песня во всей программе и мой любимый номер. Песня вообще по-другому зазвучала,
– откровенничала Надя перед концертом.

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В интервью артисты рассказали, что петь никто прекращать не собирается, однако в дуэте зрители их больше не увидят. Исполнительница начинает сольную карьеру, а певец будет выступать в составе группы Mozgi. Более того, продюсер дуэта Алексей Потапенко признался, что в скором времени можно будет увидеть клип на первую сольную песню Нади. Что же, ждем с нетерпением!

Напомним,

 

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