Время и Стекло отгремели с последним концертом в Киеве – видео
30 октября Время и Стекло завершили 10-летнюю эпоху существования дуэта, выступив сразу с двумя последними концертами во Дворце Украина. С этого момента начинается новый этап в их творчестве.
Над программой работала та же режиссерская команда, которая делала первый сольный концерт группы и грандиозный VISLOVO в прошлом году. Некоторые песни звучали в сопровождении саксофона, знакомые хиты были в необычной аранжировке, а голограммы Нади и Леши со словами благодарности друг другу и поклонникам душевно дополнили концертную программу.
Песня «Тролль» будет в стиле танго – это песня-танго, танец-танго и это самая креативная песня во всей программе и мой любимый номер. Песня вообще по-другому зазвучала,– откровенничала Надя перед концертом.
Напомним,