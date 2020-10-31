Даша Астафьева публично о сексе: Обвиняли в излишней откровенности
Пикантные фотосессии Даши Астафьевой часто вызывают негодования в Сети. Знаменитость настаивает на том, чтобы общество перестало агрессивно относиться к сексуальности.
Модель уверена, что стоит принимать себя настоящим, не стесняться своих желаний и открыто говорить о физическом удовольствии, ведь именно через него мы познаем себя и развиваемся.
Сегодня я хочу стать в защиту искренности своей природы! На сексуальной энергии строится все. Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов… Счастливый человек не может быть неудовлетворенным, он не может стесняться себя и своих желаний. Он может говорить об этом шепотом, либо кричать на весь мир, может это спеть или перенести на полотно... но, важно об этом говорить, не стесняться! Не делать из этого табу. Счастье ‒ это во многих аспектах и есть удовлетворение,‒ заявляет знаменитость.
Напомним,