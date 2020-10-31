Даша Астафьева публично о сексе: Обвиняли в излишней откровенности

31 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева публично о сексе: Обвиняли в излишней откровенности
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Пикантные фотосессии Даши Астафьевой часто вызывают негодования в Сети. Знаменитость настаивает на том, чтобы общество перестало агрессивно относиться к сексуальности.

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В своем микроблоге певица призналась, что и сама длительное время сомневалась, стоит ли публиковать контент 18+, ведь очень много негатива слушала в свой адрес. Многие из ее аудитории воспринимали фото и видео такого плана как что-то вульгарное. Однако сейчас звезда убеждена, что сексуальная энергия является движущей силой по жизни.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

Модель уверена, что стоит принимать себя настоящим, не стесняться своих желаний и открыто говорить о физическом удовольствии, ведь именно через него мы познаем себя и развиваемся.

Сегодня я хочу стать в защиту искренности своей природы! На сексуальной энергии строится все. Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов… Счастливый человек не может быть неудовлетворенным, он не может стесняться себя и своих желаний. Он может говорить об этом шепотом, либо кричать на весь мир, может это спеть или перенести на полотно... но, важно об этом говорить, не стесняться! Не делать из этого табу. Счастье ‒ это во многих аспектах и есть удовлетворение,
‒ заявляет знаменитость.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

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Артистка также добавила, что просто необходимо дать возможность естественным процессам влиться в нашу жизнь, чтобы каждый человек мог высвободиться из надуманной плоскости.

Напомним,

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