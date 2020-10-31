Оксана Марченко резко высказалась о Хэллоуине: Праздник, проповедуемый сатанистами
Теледива Оксана Марченко возмущена таким ажиотажем вокруг приближающего праздника Хэллоуина.
В своем микроблоге знаменитость опубликовала пост, в котором выразила свое недовольство касательно «нечистого», которое входит в нашу жизнь.
Нас кормят всякой дрянью, которая будет разрушать нас… Вот послушайте, читаю рекламу: «…в один из самых атмосферных! праздников в году − Хэллоуин − так и хочется испечь что-то особенное, ароматное и вкусное…». А дальше нам предлагают полакомиться имбирными чёртиками, мятными уродливыми тыквами, шоколадными пауками, черепами, окровавленными конечностями и прочей нечистью… Милый, атмосферный такой праздничек с «душком»… А когда он стал вашим? Когда стал милым? А вы вообще знаете, о чем «праздничек»? Откуда он?‒ обратилась к подписчикам телезвезда.
Марченко уверена, что «дьявольские» ритуалы навязываются обществом специально, чтобы отвлечь граждан от насущных социальных проблем, разрядить обстановку в стране.
Такими людьми легче управлять, они живут одним днем и не терзают себя сомнениями по поводу будущей жизни, для них не существует моральных ограничений, рамки приличия стираются − и вуаля: вам уже не нужна маска зомби, вы уже им и есть… Но есть одно, что тщательно скрывают от вас: вы становитесь тем, что впускаете в свою жизнь. И весёлый бесовский карнавал уже похож на бал тонущего «Титаника», с той лишь разницей, что это не кино,− подчеркнула телеведущая.
Решать, конечно вам, но вы должны знать, что духи злобы существуют и они вам совсем не друзья. Поэтому не робщите, если у вас завтра начнутся проблемы, неудачи и потери ‒ раз сегодня вы готовы украсить свою голову рожками. И знайте: те, кто «приучили» вас к этому «праздничку», уже полностью вас контролируют.
Напомним,