Оксана Марченко резко высказалась о Хэллоуине: Праздник, проповедуемый сатанистами

31 октября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Оксана Марченко резко высказалась о Хэллоуине: Праздник, проповедуемый сатанистами
Телеведущая Оксана Марченко
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Теледива Оксана Марченко возмущена таким ажиотажем вокруг приближающего праздника Хэллоуина.

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В Украине жуткий осенний праздник Хэллоуин с каждым годом набирает все большую популярность. Костюмированные вечеринки, гадания, конкурсы впечатляют своим разнообразием. Отношение к этому празднику можно наблюдать самое разное: кто-то его называет «чужим», кто-то сетует на опасную имитацию нечистой силы, а кто-то с нетерпением ожидает той ночи, когда можно предстать в образе ведьмы или зомби. Среди  тех, кто желает отменить этот праздник и телеведущая Оксана Марченко.

В своем микроблоге знаменитость опубликовала пост, в котором выразила свое недовольство касательно «нечистого», которое входит в нашу жизнь.

Нас кормят всякой дрянью, которая будет разрушать нас… Вот послушайте, читаю рекламу: «…в один из самых атмосферных! праздников в году − Хэллоуин − так и хочется испечь что-то особенное, ароматное и вкусное…». А дальше нам предлагают полакомиться имбирными чёртиками, мятными уродливыми тыквами, шоколадными пауками, черепами, окровавленными конечностями и прочей нечистью… Милый, атмосферный такой праздничек с «душком»… А когда он стал вашим? Когда стал милым? А вы вообще знаете, о чем «праздничек»? Откуда он?
‒ обратилась к подписчикам телезвезда.

Марченко уверена, что «дьявольские» ритуалы навязываются обществом специально, чтобы отвлечь граждан от насущных социальных проблем, разрядить обстановку в стране.

Такими людьми легче управлять, они живут одним днем и не терзают себя сомнениями по поводу будущей жизни, для них не существует моральных ограничений, рамки приличия стираются − и вуаля: вам уже не нужна маска зомби, вы уже им и есть… Но есть одно, что тщательно скрывают от вас: вы становитесь тем, что впускаете в свою жизнь. И весёлый бесовский карнавал уже похож на бал тонущего «Титаника», с той лишь разницей, что это не кино,
− подчеркнула телеведущая.

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Более того, артистка уверена, что все то, чему мы «поклоняемся» и что впускаем в свою жизнь обязательно даст свои плоды:

Решать, конечно вам, но вы должны знать, что духи злобы существуют и они вам совсем не друзья. Поэтому не робщите, если у вас завтра начнутся проблемы, неудачи и потери ‒ раз сегодня вы готовы украсить свою голову рожками. И знайте: те, кто «приучили» вас к этому «праздничку», уже полностью вас контролируют.

Напомним,

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