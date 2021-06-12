Девушка Михаила Заливако эмоционально отреагировала на слитую переписку возлюбленного и Леси Никитюк

На днях злоумышленник взломал Instagram Леси Никитюк и опубликовал личные переписки телеведущей. В неприятную ситуацию был втянут и главный герой шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако.

Так, хакер выставил в stories полуобнаженные снимки телеведущей, фрагмент диалога с Максом Барских и переписку Никитюк и Заливако . Именно общение Леди Ле и бывшего холостяка особенно привлекло внимание публики.

В диалоге с ведущей Михаил отметил, что он якобы "выбрал не ту" в финале шоу, а жениться ему нужно именно на Лесе. Отреагировать на обнародованную личную переписку поспешила нынешняя девушка Михаила Анна Богдан.

В Instagram-stories знаменитость объяснила, что общение ее любимого и Леси Никитюк велось в шутливой манере. Ее возмутили заголовки СМИ, где говорится о скандале между звездами.

Instagram-stories Анны Богдан / социальная сеть Instagram

Анна подчеркнула, что вместе с Михаилом посмеялась над сложившейся ситуацией:

Друзья, я очень рада, что мы с Мишей двое адекватных и осознанных людей, понимающих шутки и в общем юмор. Так что, всем добра, любви и крутой пятницы.

Напомним,