Девушка Михаила Заливако эмоционально отреагировала на слитую переписку возлюбленного и Леси Никитюк
На днях злоумышленник взломал Instagram Леси Никитюк и опубликовал личные переписки телеведущей. В неприятную ситуацию был втянут и главный герой шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако.
В диалоге с ведущей Михаил отметил, что он якобы "выбрал не ту" в финале шоу, а жениться ему нужно именно на Лесе. Отреагировать на обнародованную личную переписку поспешила нынешняя девушка Михаила Анна Богдан.
В Instagram-stories знаменитость объяснила, что общение ее любимого и Леси Никитюк велось в шутливой манере. Ее возмутили заголовки СМИ, где говорится о скандале между звездами.
Друзья, я очень рада, что мы с Мишей двое адекватных и осознанных людей, понимающих шутки и в общем юмор. Так что, всем добра, любви и крутой пятницы.
Напомним,
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