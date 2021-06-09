Константин Войтенко рассказал о школьном конфузе
9 июня 2021 12:20
Актер Константин Войтенко
пресс-служба Нового канала
Актер Константин Войтенко рассказал о прогулке по школьному двору во время урока.
Именно этого не хватило актеру ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Косте Войтенко.
Представьте, я решил прогулять уроки уже в первом классе, – признался актер за кулисами шоу «Где логика?». – Тогда просто вышел из школы и прогуливался по двору. Нет бы пойти домой или еще куда-нибудь (улыбается).
Актер Константин Войтенко / instagram.com/kostiantynvoitenko
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Дело в том, что она работала педагогом в моей школе, – говорит актер. – Очень удивилась, что я осмелился уйти с урока в первом классе. Наказания не получил, но был возвращен за парту.
Напомним,