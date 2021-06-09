Константин Войтенко рассказал о школьном конфузе

9 июня 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Константин Войтенко рассказал о школьном конфузе
Актер Константин Войтенко
пресс-служба Нового канала

Актер Константин Войтенко рассказал о прогулке по школьному двору во время урока.

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Прогул занятия – это стандартный поступок, с которым столкнулся каждый ученик или студент. Главное при этом – не попасться на глаза преподавателям. Для этого необходимо проявить смекалку и находчивость. 

Именно этого не хватило актеру ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Косте Войтенко.

Представьте, я решил прогулять уроки уже в первом классе, – признался актер за кулисами шоу «Где логика?». – Тогда просто вышел из школы и прогуливался по двору. Нет бы пойти домой или еще куда-нибудь (улыбается).

Актер Константин Войтенко / instagram.com/kostiantynvoitenko
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Похождения Кости по школьному двору заметила его мать.

Дело в том, что она работала педагогом в моей школе, – говорит актер. – Очень удивилась, что я осмелился уйти с урока в первом классе. Наказания не получил, но был возвращен за парту.

Напомним, 

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