Константин Войтенко рассказал о школьном конфузе

Актер Константин Войтенко рассказал о прогулке по школьному двору во время урока.

Прогул занятия – это стандартный поступок, с которым столкнулся каждый ученик или студент. Главное при этом – не попасться на глаза преподавателям. Для этого необходимо проявить смекалку и находчивость.

Именно этого не хватило актеру ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Косте Войтенко.

Представьте, я решил прогулять уроки уже в первом классе, – признался актер за кулисами шоу «Где логика?». – Тогда просто вышел из школы и прогуливался по двору. Нет бы пойти домой или еще куда-нибудь (улыбается).

Актер Константин Войтенко / instagram.com/kostiantynvoitenko

Похождения Кости по школьному двору заметила его мать.

Дело в том, что она работала педагогом в моей школе, – говорит актер. – Очень удивилась, что я осмелился уйти с урока в первом классе. Наказания не получил, но был возвращен за парту.

Напомним,