Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился в самую большую соляную пещеру в Европе

8 июня 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился в самую большую соляную пещеру в Европе
Орел и Решка. Чудеса света: ведущий тревел-шоу спустился в самую большую соляную пещеру в Европе
пресс-служба Нового канала

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале рассказал об интересном, но не самом популярном месте в Испании

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В 100 километрах от испанской Барселоны расположен небольшой городок Кардона. Его история связана с древним замком – одной из главных крепостей Каталонии, которая величественно возвышается над городом. А еще тут находится самая большая соляная пещера в Европе – недавно в ней побывал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, Антон Зайцев.

В Кардоне есть залежи соли, которые были найдены еще две тысячи лет назад. Когда-то на этом месте работали соляные шахты, на которых добывали пищевую соль. Со временем соль закончилась, а пещеры остались, – рассказал Антон. – Туда за 12 евро охотно пускают туристов.

Орел и Решка. Чудеса света: соляная пещера / пресс-служба

Пещера находится на глубине 86 метров. Она украшена очень красивыми естественными узорами – это связано с тем, что у каждого вида соли (а их тут три – магниевая, калийная, пищевая) – свой цвет.

В этой пещере живут, наверное, самые счастливые в мире летучие мыши с обостренным чувством прекрасного, потому что тут волшебно – как в гостях у Снежной Королевы, – отметил ведущий.

Орел и Решка. Чудеса света: соляная пещера / пресс-служба

Следите всей семьей за приключениями ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» по субботам в 11:00. Новый сезон тревел-шоу – «Земляне» – с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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