Татьяна Литвинова разводится с мужем спустя 9 лет брака

7 июня 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Татьяна Литвинова разводится с мужем спустя 9 лет брака
Ведущая и кулинар Татьяна Литвинова
instagram.com/tanita_litvinova

Распадается еще один, считавшийся образцовым, звездный брак.

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Начало лета приносит нам не очень приятные новости, которые касаются личной жизни знаменитостей. Стало известно, что после 9 лет брака Татьяна Литвинова разводится с мужем Ярославом Трухановым.

Об этом экс-судья проекта «МастерШеф» и кулинар решила рассказать своим друзьям, коллегам и поклонникам с помощью своей страницы в Инстаграм.

Подписчики Татьяны и ранее предполагали, что в ее личной жизни что-то не так. Кулинар давно перестала публиковать в социальных сетях фотографии и видео с мужем. 

Татьяна Литвинова с мужем / instagram.com/tanita_litvinova
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Об истинных причинах развода Татьяны с Ярославом пока ничего не известно. Но кулинар призналась, что решение о разрыве отношений они приняли взвешенно и без скандалов.  

Дорогие друзья, знакомые, все, кому не безразлична наша судьба. С сожалением, должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом, - пишет в своем блоге Литвинова. - С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями. Это последнее совместное фото…

Напомним,

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