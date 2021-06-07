Татьяна Литвинова разводится с мужем спустя 9 лет брака
Распадается еще один, считавшийся образцовым, звездный брак.
Об этом экс-судья проекта «МастерШеф» и кулинар решила рассказать своим друзьям, коллегам и поклонникам с помощью своей страницы в Инстаграм.
Подписчики Татьяны и ранее предполагали, что в ее личной жизни что-то не так. Кулинар давно перестала публиковать в социальных сетях фотографии и видео с мужем.
Дорогие друзья, знакомые, все, кому не безразлична наша судьба. С сожалением, должны сообщить, что наши совместные усилия по сохранению нашего брака не увенчались успехом, - пишет в своем блоге Литвинова. - С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями. Это последнее совместное фото…
Напомним,