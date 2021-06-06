МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 18 выпуск: кто победил в шоу

5 июня на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 18 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто победил в шоу – читайте на сайте TV.UA.

Самый долгожданный момент “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ настал! В суперфинале профи презентовали свои лучшие блюда. Судьи – Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – по достоинству оценили каждого, и назвали победителя третьего сезона! Кто же одержал победу на “МастерШеф. Профессионалы-3”?

По итогам финального конкурса за победу боролись тройка сильнейших участников – Элеонора, Виктор и Николай. Они готовили свои самые лучшие блюда, которые смогли – закуску, основное блюдо и десерт.

Виктор презентовал концепцию меню – каждое блюдо символизировало его любимое место в Киеве, в частности на Подоле. Он подавал весь с сет с различными фото с целью упростить восприятие высокой кухни для обычных людей. Эктор назвал задумку истинным искусством.

Витя приготовил закуску “Подол” – печеную свеклу с выпаренным портвейном, в панировке из грецкого ореха и ореха пекан, с паннакотой из масла грецкого ореха и пива стаут, чипсом из свеклы и имбирной пудрой. На основное блюдо его вдохновила набережная Днепра, он буквально нарисовал картину на тарелке – судак, приготовленный в водорослях комбу в су-виде, пюре из пастернака печеного чеснока и из чая клитория, соус из щучьей икры и вытопленного масла с воском и аспарагус. На десерт профи подал “Фонтан”. В заказанной по его эскизу тарелке был киевский торт. Меню Вити получило немного замечаний, от десерта Эктор ждал больше шефской интерпретации, но в целом он покорил судей.

Виктор Шайдецкий / пресс-служба

Эля призналась, что в ее меню собраны все ее знания, опыт и умения. Она попробовала объединить Японию и Азию с базовой Францией, показала необычные вкусы с различной техникой в тематике природы. Закуску она подала на ветках фруктовых деревьев – рапаны в су-виде глазированные луковым соусом, с топинамбуром с кремом из корнеплодов и топинамбура, а также сердце голубя. Презентация была очень современной и интересной.

Основное блюдо вызвало лишь одну реакцию судей: “Вау”. Эля приготовила французского голубя, крокет из печеного сельдерея и яблока, глазурь из мисо, соус из корнеплодов, говяжьих костей и сморчков. На десерт она подала грушу с юдзу нуазет, корицей, анисом, шоколадный бисквит, с заварным кремом с черным шоколадом, соусом малина-юдзу, мороженым из мисо и орехов. Это было поистине ювелирное соединение ингредиентов и вкусов.

Элеонора Баранова / пресс-служба

Николай представил свой “путь” от океана до гор. Закуской в виде коралла предстала железа ягненка на тартаре из огурца и яблока, с устричной эспумой из сливок и сыра Шевр. “Рыбой на дне океана” оказалась запеченная черная треска, маринованная в соевом соусе с медом и молоком, с соусом из бульона Даши с мерином, пюре из батата и моркови, а также из топинамбура и фенхеля. Судьи были в восторге и отметили, что Коля прыгнул выше головы. На десерт профи подал “Горы Аляски” – бисквит дакуаз с лимонной цедрой, пропитанным горьким кофе, с малиновым желе с розмарином, мороженым из свеклы и черной смородины и покрытой меренгой. Презентация была на высшем уровне.

Николай Люлько / пресс-служба

Судьям было крайне сложно определить самого сильного и достойного профи, ведь все участники показали высокое мастерство. Но заслуженную победу одержала Элеонора Баранова.

Я не могу до конца осознать, что я победила! Я очень хотела этого, долго к этому шла, я мечтала и боялась. Это как быть главным героем в фильме, так круто! – призналась победительница.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021 / пресс-служба

25-летняя Элеонора Баранова стала первой девушкой-победительницей “МастерШеф. Профессионалы” на СТБ и получила миллион гривен. После победы Эля работает шеф-поваром нового ресторана Владимира Ярославского.

Напомним, что в следующую субботу, 12 июня, в уникальном сезоне “МастерШеф. CELEBRITY” на СТБ в кулинарном баттле сойдутся самые яркие украинские знаменитости.