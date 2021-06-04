Новые, полезные и весьма необычные хобби украинских звезд

Карантин оказался прекрасной возможностью делать то, что вам действительно нравится. Поэтому новые хобби появились чуть ли не у каждого. Украинские звезды – не исключение.

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, кто из звезд варит свечи, а кто сам делает себе макияж на концерты не для того, чтобы сэкономить, а потому что просто любит этим заниматься.

Пение, танцы и путешествия – для звезд шоу-бизнеса не хобби, а работа. Поэтому свободное время знаменитости посвящают другим увлечениям. Незаурядных достижений в своем хобби достиг артист балета Александр Стоянов. Звезды уже выстроились в очередь за фантазийными свечами, которые Стоянов варит собственноручно.

Натуральные свечи, которые полезны для здоровья, которыми можно мазать руки. То есть это арома-свечи, массажные. Я уверен в том, из чего их делаю, что это натуральные и полезные составляющие, – рассказывает артист балета Александр Стоянов. – Интересно то, что мастер-класс по варке свечей был подарком жене. Потому что я устал возить свечи из разных стран. Были даже смешные случаи, когда, например, в Германии нас окружали полицейские с автоматами и приходилось доказывать, что это просто свечи.

В таких ситуациях Стоянову помог бы певец Артем Пивоваров со своим хобби.

Я занимаюсь вьетнамско-китайским видом кунг-фу. Оно называется Вин-чунь. Это мое хобби уже 4 года, я посещаю школу, семинары, на которых учусь, постоянно занимаюсь с тренерами, – делится Артем Пивоваров.

Певец Артем Пивоваров / instagram.com/pivovarovmusic

Певица GROSU овладела любимым делом без всяких преподавателей. И теперь имеет возможность сэкономить.

Очень люблю монтировать! Почти все клипы, которые снимаются для меня, монтирую я. Я даже делаю работу режиссера – вообще не беру режиссера на какие-то свои клипы. К тому же это дешевле! Я начала разбираться в ценах и знаю, на что действительно нужно тратить деньги, а в чем можно ограничиться, и цена становится вполовину меньше, – призналась GROSU за кулисами концерта «Українська пісня року».

А на карантине это именно то, что надо! А вот певица Наталка Карпа нашла для себя не менее творческое и полезное хобби.

Мое основное хобби, кроме малышни – это вышивка картин и детских картинок. Раньше я любила вышивать традиционно – нитками, а потом у меня появилось увлечение вышивать еще и бисером. Даже имею серию снеговичков, вышитых бисером, – рассказала Наталка Карпа.

Похоже творческое хобби есть и у певицы NK | Насти Каменских, которая, кроме спорта и испанского, еще и увлеклась рисованием. А вот певица DOROFEEVA, чтобы расслабиться, превращается в визажиста.

Одно из моих самых любимых дел перед концертом – выделить себе часик на эксперименты. Например, на последнем концерте я сделала себе такой макияж: один глаз был синего цвета, второй – зеленого, но не думайте, что это выглядело плохо, было стильно, красиво, – поделилась DOROFEEVA.

Действительно, краситься у певицы выходит очень удачно. Но в украинском шоу-бизнесе нашелся настоящий чемпион по количеству хобби – ведущий «Ранку з Україною» и «Всюди люди» на канале «Украина» – Анатолий Анатолич. Среди увлечений телезвезды: бег, комиксы и татуировки, а еще Анатолий Анатолич коллекционирует кроссовки – у него их уже более 60 пар, и собирает все, на чем можно передвигаться: лонгборд, роликовые коньки, скейтборд, самокат, гироборд, велосипед, мотороллер, автомобиль.

Напомним,