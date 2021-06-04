Аферисты в сетях-6: "Израильская клиника" пыталась "кинуть" Елену-Кристину Лебедь на 2 тысячи евро

Эксклюзив 4 июня 2021 01:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях-6:
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Аферисты решили шантажировать девушку, но не знали, что нарвались на разоблачительницу, а не на жертву.

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В вопросах, касающихся здоровья, очень легко манипулировать людьми, чем зачастую и пользуются аферисты. Одну из таких мошеннических схем недавно разоблачила ведущая Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях», который по понедельникам показывает Новый канал.

Как действует этот обман? Мошенники пишут девушкам в Instagram от имени израильской клиники и предлагают принять участие в эксперименте, связанном с исследованием женского здоровья. За это обещают заплатить семь тысяч евро. Надо в течение недели сдавать анализы, снимая это на видео, и присылать их «врачам» на почту. В ответ обещают прислать результаты и деньги. Видеосъемка, кстати, обязательное условие эксперимента – чтобы понять, что анализы принадлежат именно вам.

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Далее есть несколько вариантов развития событий. Схема №1: через несколько дней аферисты присылают сообщение, что у вас нашли тяжелую болезнь. Но они уже разработали специальный курс лечения и подготовили все лекарства, которые обойдутся вам «всего» в 1350 долларов. Вычесть из оплаты за анализы эти деньги не соглашаются. Мол, это две отдельные процедуры, оплата придет через пять дней, а лекарства надо оплатить сейчас.

Они хотели, чтобы я им заплатила 1350 долларов, и после этого просто кинуть. Потому что лечить-то меня не от чего. Исследование – спектакль, а семь тысяч евро – приманка, – отметила Елена-Кристина Лебедь.

Схема №2: когда ведущая не согласилась, мошенники сфотошопили переписку, где она якобы предлагает свои интимные услуги. И вставили туда то самое видео со сдачей анализов. Пригрозили, что если жертва не заплатит две тысячи евро, то разошлют эту «переписку» всем друзьям и родственникам. Зачастую девушек пугает не только эта угроза – они боятся, что аферисты доберутся к ним вживую.

Когда это виртуальная афера, никто никогда не придет к вам домой. Их расчет на то, чтобы развести вас только виртуально. Поэтому не переживайте по этому поводу, – посоветовала ведущая Нового канала.

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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