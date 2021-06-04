Аферисты в сетях-6: "Израильская клиника" пыталась "кинуть" Елену-Кристину Лебедь на 2 тысячи евро
Аферисты решили шантажировать девушку, но не знали, что нарвались на разоблачительницу, а не на жертву.
Как действует этот обман? Мошенники пишут девушкам в Instagram от имени израильской клиники и предлагают принять участие в эксперименте, связанном с исследованием женского здоровья. За это обещают заплатить семь тысяч евро. Надо в течение недели сдавать анализы, снимая это на видео, и присылать их «врачам» на почту. В ответ обещают прислать результаты и деньги. Видеосъемка, кстати, обязательное условие эксперимента – чтобы понять, что анализы принадлежат именно вам.
Они хотели, чтобы я им заплатила 1350 долларов, и после этого просто кинуть. Потому что лечить-то меня не от чего. Исследование – спектакль, а семь тысяч евро – приманка, – отметила Елена-Кристина Лебедь.
Схема №2: когда ведущая не согласилась, мошенники сфотошопили переписку, где она якобы предлагает свои интимные услуги. И вставили туда то самое видео со сдачей анализов. Пригрозили, что если жертва не заплатит две тысячи евро, то разошлют эту «переписку» всем друзьям и родственникам. Зачастую девушек пугает не только эта угроза – они боятся, что аферисты доберутся к ним вживую.
Когда это виртуальная афера, никто никогда не придет к вам домой. Их расчет на то, чтобы развести вас только виртуально. Поэтому не переживайте по этому поводу, – посоветовала ведущая Нового канала.
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Напомним,