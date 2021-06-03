Морская полиция. Черноморск: уникальный сериал на воде от ICTV

Вселенная героев ICTV покоряет новые горизонты, теперь ее персонажи отправляются в морское путешествие.

Телеканал начал съемки иронического экшн-детектива «Морская полиция. Черноморск». И впервые в своей истории вышел в открытое море, чтобы снять сериал о приключениях полицейских на воде.

В планах команды погони на катерах, прыжки в воду, погружения на глубину с водолазами и перестрелки в стиле эскобара.

Это первые такие масштабные съемки сериала на воде в Украине. Смелый, ироничный, жаркий проект. Зрителей ждет прекрасный морской коктейль из экшна, юмора и южного колорита. И чтобы его создать, наша команда решилась на сложные технологические съемки, с трюками и погонями в открытом море. Для украинского сериального производства все это в новинку, – рассказывает креативный продюсер ICTV Надежда Шмелева.

В центре сюжета – приключения на работе и личная жизнь троих совершенно разных полицейских морского патруля: совестного, но конфликтного капитана Кэпа, эрудированного добряка лейтенанта Егорки и сержанта Сержика – экспрессивного, веселого одессита. Героев соответственно сыграют Дмитрий Сова, Григорий Бокланов, звезда сериала «Спіймати Кайдаша», и Юрий Дяк, известный зрителям ICTV ролью в приключенческом сериале «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Мы хотим подарить зрителю аттракцион впечатлений, легкость и веселье от просмотра. Когда он включит телевизор и увидит наш сериал, ему обязательно захочется на море. Почувствовать запах акаций и морского прилива, от души посмеяться и позвонить своим друзьям, чтобы вместе провести время. Ведь наш сериал также о том, насколько важна дружба и какой она должна быть. В современном мире дружба очень нивелируется – все сидят в телефонах и забывают о живом общении. А наши герои, как три мушкетера из истории про Д'Артаньяна, – бок о бок идут на дело, всегда готовы выручить и, конечно же, хорошенько подшутить друг над другом, – говорит режиссер Дмитрий Андрианов.

20-серийный украиноязычный экшн снимают под Одессой, в городе Черноморск. Туда киевская съемочная команда Mamas Film Production приехала в средине мая и больше двух недель провела в подготовке – обустраивала локации к съемкам, арендовала спецтехнику и подбирала нужный реквизит. Большая часть съемок будет проходить в открытом море, в 3 километрах от берега. Для таких съемочных экспедиций готовили несколько катеров и выписывали специальные разрешения.

Черноморск – морские ворота страны, государственная граница, и выход в акваторию совершается строго под контролем. Поэтому съемки проходят в тесном взаимодействии с властями города Черноморска и пограничниками. Помимо этого, мы сильно зависим от погоды. Штормовое предупреждение может кардинально изменить наши планы. Таким образом, море стало нашим главным героем! – делится Надежда Шмелева.

Перед началом работы вся команда прошла инструктаж поведения на воде. Также из-за сложности съемок каждый день на площадке будут присутствовать спасатели.