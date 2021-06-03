Виталий Кудрявцев рассказал о работе над сериалом "Неверная" и почему история близка каждому зрителю

Эксклюзив 3 июня 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виталий Кудрявцев рассказал о работе над сериалом
Актер Виталий Кудрявцев
пресс-служба канала СТБ

Зрители СТБ, с понедельника по четверг в 20:15, продолжают следить, как развиваются события в жизни героев сериала «Неверная».

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Одну из главных мужских ролей исполнил Виталий Кудрявцев. Он рассказал, чем этот проект его заинтересовал и почему история близка каждому зрителю.

Расскажите о проекте «Неверная»…

– Это мелодраматическая история с необычным сюжетом, в которой главная героиня живет на две семьи. Один из счастливчиков – мой персонаж, Алексей. Вся драма разворачивается вокруг того, что в одном городе одна семья, в другом городе у женщины – другая. Лена мастерски изворачивается и врет. Все, естественно, заканчивается не очень хорошо. Мой герой переживает все эти перипетии драматично. Поэтому я через него хотел бы пожелать зрителям никогда не оказаться в такой ситуации.

Какой ваш герой?

– Любящий, добрый, наивный. Наверное, для чего-то ему эти испытания даются. Видимо, чтобы через них он пришел к осознанию, кто есть кто, и нашел своего человека. Настоящего человека, без одержимости, без привязанностей. Характер у него очень доверчиво-наивный. Он, будучи состоявшимся человеком, в отношениях не совсем опытен. Хотя даже если ты опытен, можешь в любой момент попасть в такую ловушку. Это с ним и происходит.

Ваш персонаж схож с вами?

– Не совсем. Тем и интересна наша работа, что мы можем погрузиться в шкуру другого человека. Но все равно мы это делаем так, как мы бы делали это в жизни. Поэтому я думаю, что у любого человека, у которого есть сердце, который умеет любить, хочет любить и быть любимым, вероятно, какие-то черты этого собирательного образа есть. Сказать, что я железный дровосек и мне это совсем не близко, – я не могу. Потому что все мы попадали в ситуации различного характера в отношениях. Редко у кого это бывало гладко, без перипетий и проблем. Поэтому, безусловно, какой-то жизненный опыт подключается.

Блиц с актером

Опишите персонажа тремя характеристиками…

– Он любящий, импульсивный и прощающий.

Опишите проект одним словом или фразой.

– Не обманывайте.

Вам ближе позитивный персонаж или негативный?

– Интересно просто проживать человеческие судьбы, не так важно, какая характеристика. Главное, чтобы эта возможность была.

Что вам ближе, театр или кино?

– Кино.

Вам больше нравится играть в драме или комедии?

– Безусловно, все зависит от материала. То есть, не важен жанр, если это шикарная драма или талантливо написанная, что гораздо сложнее, комедия.

Смотрите заключительные серии драмы «Неверная» в четверг, 3 июня, в 20:15 на СТБ! 

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