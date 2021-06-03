МастерШеф. CELEBRITY: стала известна дата премьеры кулинарного проекта на СТБ

На телеканале СТБ состоится грандиозная премьера звездного кулинарного проекта «МастерШеф. CELEBRITY»! Впервые на украинском телевидении самые яркие знаменитости сразятся в кулинарной битве.

«МастерШеф. CELEBRITY» – это звездная версия знаменитого кулинарного проекта «МастерШеф» . Формат адаптирован в 18 странах мира, и небывалую популярность заслужил в Великобритании – уже отсняты 16 сезонов шоу.

На украинском телевидении такой формат выйдет впервые. В «МастерШеф. CELEBRITY» примут участие более 70 любимых зрителями звезд – Джамала, Олег Скрипка, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Слава Каминская, Даша Астафьева, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде Ксения Мишина и Александр Эллерт, Григорий и Кристина Решетник и многие другие соберутся на самой известной кухне страны, чтобы показать свои кулинарные таланты.

Кто из селебрити окажется лучшим, определят судьи: именитый шеф-повар, бессменный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво и шоумен Дмитрий Танкович.

Последние десять лет кулинария в Украине чрезвычайно интересна зрителям. Люди хотят увидеть и другие ее аспекты, им хочется узнать, по силам ли звездам справиться с испытаниями нашего проекта, умеют ли они элементарно готовить...Мне кажется, что это та версия, когда можно хорошо повеселиться, расслабиться, где нет гонки за первенство и построение кулинарной карьеры, как на “МастерШеф” или “МастерШеф. Профессионалы”. Я убежден, что зрители будут в восторге от такого формата, – признается Эктор Хименес-Браво.

Все звезды здесь раскрываются по-новому, у всех без исключения звезд горят глаза! Во время участия в шоу они сильно загораются, я вижу, как у них просыпается азарт и желание победить. Например, Оля Полякова кричала так, что я думал, мы будем менять окна. И не потому что ей хотелось просто кричать, а потому что очень сильно переживала за свою команду, – делится Дмитрий Танкович.

Справятся ли с «кулинарным крокодилом» легенды шоу-бизнеса Олег Скрипка, Наталья Могилевская и Павел Зибров? Кто из звездных супругов окажется лучшим поваром – Ольга Сумская или Виталий Борисюк? На кого будет неистово кричать Оля Полякова?

Премьеру «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите 12 июня в 21:00 на СТБ!