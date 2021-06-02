Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как делит домашние обязанности с любимым

2 июня 2021 11:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как делит домашние обязанности с любимым
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая остросоциального проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о жизни с Павлом Розенко.

Читайте такжеАлена Шоптенко рассказала, чему ее научили свидания с молодыми людьми
Целыми днями Елена-Кристина Лебедь охотится за мошенниками - самые изощренные схемы обмана доверчивых граждан она показывает в проекте «Аферисты в сетях».

Но на личную жизнь время тоже находится - уже более двух лет ведущая встречается с экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко. Вместе им всегда хорошо, и даже быт никак не портит отношений.

Домашние обязанности мы не делим. Есть робот-пылесос, он - «сам с усами». Есть посудомойка – она тоже «с усами», - призналась Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Теленеделя». - В общем, современный мир позволяет забыть о бытовых обязанностях и просто наслаждаться домашним уютом под храп Сарочки (французский бульдог, которого Елена-Кристина и Павел завели чуть более года назад, - прим. ред.).

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАнна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына
Тем более, у пары есть общие увлечения, в которые они с удовольствием привлекают и домашнего питомца.

У нас совместное хобби – путешествия! Автомобильные - вообще наш любимый формат. И Сарочкин тоже. Поэтому от момента «а рванем-ка?» до момента «поворачивай, нам на эту трассу» иногда может пройти минут 20. Ну, 25 - это если Саре еще нужно бантик надеть, - посмеялась ведущая проекта, который уже много лет успешно показывает Новый канал.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях новости Аферисты в сетях-6

Материалы по теме

Вячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую невесту
Новости

Вячеслав Узелков впервые после развода покажет свою новую невесту
Брэд Питт закрутил роман с актрисой, которая моложе его на 21 год
Новости

Брэд Питт закрутил роман с актрисой, которая моложе его на 21 год
Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет Бофорт
Интервью

Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет БофортЭксклюзив
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.05.2021)

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK