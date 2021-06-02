Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала, как делит домашние обязанности с любимым
Ведущая остросоциального проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о жизни с Павлом Розенко.
Но на личную жизнь время тоже находится - уже более двух лет ведущая встречается с экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко. Вместе им всегда хорошо, и даже быт никак не портит отношений.
Домашние обязанности мы не делим. Есть робот-пылесос, он - «сам с усами». Есть посудомойка – она тоже «с усами», - призналась Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Теленеделя». - В общем, современный мир позволяет забыть о бытовых обязанностях и просто наслаждаться домашним уютом под храп Сарочки (французский бульдог, которого Елена-Кристина и Павел завели чуть более года назад, - прим. ред.).
У нас совместное хобби – путешествия! Автомобильные - вообще наш любимый формат. И Сарочкин тоже. Поэтому от момента «а рванем-ка?» до момента «поворачивай, нам на эту трассу» иногда может пройти минут 20. Ну, 25 - это если Саре еще нужно бантик надеть, - посмеялась ведущая проекта, который уже много лет успешно показывает Новый канал.