Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь разоблачила квартирных аферистов – стоит ли присылать предоплату?

Эксклюзив 27 мая 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь разоблачила квартирных аферистов – стоит ли присылать предоплату?
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала, что надо делать, чтобы не попасть на крючок к мошенникам.

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Сдача жилья – один из самых популярных бизнесов в Украине. Арендовать квартиру, особенно в Киеве, и так недешевое удовольствие, в придачу есть много аферистов, которые пытаются нажиться на доверчивых людях. Одну из таких схем разоблачила ведущая Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне «Аферистов в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам.

Мы позвонили аферисту, который сдает квартиры. Его номер нам слила одна из жертв – его объявления до сих пор висят на сайтах. Такие аферисты пачками кидают людей. Ежедневно! – говорит Елена-Кристина Лебедь.

Что должно вас насторожить при съеме квартиры? Во-первых, мошенники всегда называют цену в два раза ниже рыночной. Объяснение странноватое – мол, хотят, чтобы там жил только один человек, который будет держать жилье в чистоте. Обратите внимание: аферисты всегда акцентируют на порядочности!

Во-вторых, аферисты всегда подгоняют с решением и требуют предоплату. Если вы хотите заселиться завтра, мошенник будет выбивать из вас оплату уже сегодня. Якобы за такую цену квартиру заберут быстро, а вы можете пообещать и не приехать, так что ему необходимо обезопаситься. Что происходит дальше, догадаться легко – человек блокирует ваш номер телефона и не отвечает на звонки. Чтобы не остаться и без денег, и без квартиры – не снимайте квартиру без предварительного осмотра и никогда не бросайте предоплату после телефонного разговора!

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале! Все новые выпуски вы можете посмотреть онлайн по ссылке.

Напомним,

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