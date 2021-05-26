Орел и Решка. Чудеса света: интересные факты о самой фотографируемой вершине мира - Маттерхорн
Ведущие «Орла&Решки» (Новый канал) отправились на поиски новых приключений в Швейцарию: что они там увидели.
И вот еще несколько интересных фактов о вершине.
Ближайший населенный пункт к вершине со стороны Швейцарии - курортный город Церматт. Это один из лучших курортов мира. Здесь есть 65 горных дорог и самая высокая в Европе зона летнего катания!
Один из альпинистов, который покорил Маттерхорн, говорил, что в мире больше нет гор с такими же идеальными и гармоничными пропорциями, - говорит Василиса Хвостова. - Маттерхорн не входит в топ самых высоких вершин нашей планеты, при этом он умудрился обрести мировую известность. Все дело в том, что восхождение на Маттерхорн - настоящий вызов даже для гуру альпинизма. Просто не представляю, как на нее можно взобраться. Она настолько крутая, как ровная пирамида!
Ежегодно вокруг Маттерхорна собирается около двух миллионов человек - лыжники, альпинисты, туристы, которые просто смотрят на местные красоты.
Когда смотришь на гору вблизи, он завораживает. Не удивительно, почему столько людей стремились и до сих пор стремятся ее покорить, - добавила ведущая тревел-шоу.
Напомним,