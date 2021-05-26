Орел и Решка. Чудеса света: интересные факты о самой фотографируемой вершине мира - Маттерхорн

26 мая 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: интересные факты о самой фотографируемой вершине мира - Маттерхорн
Орел и Решка. Чудеса света: интересные факты о самой фотографируемой вершине мира - Маттерхорн

Ведущие «Орла&Решки» (Новый канал) отправились на поиски новых приключений в Швейцарию: что они там увидели.

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Мало кто знает, но есть в Европе вершина опаснее Монблана. Это Маттерхорн — гора, которую пытались покорить альпинисты, экстремалы и авантюристы со всего мира. Расположена она в Швейцарии, куда недавно отправились за приключениями Василиса Хвостова и Антон Зайцев — ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое по субботам показывает Новый канал. 

И вот еще несколько интересных фактов о вершине.

Ближайший населенный пункт к вершине со стороны Швейцарии - курортный город Церматт. Это один из лучших курортов мира. Здесь есть 65 горных дорог и самая высокая в Европе зона летнего катания!

Орел и Решка. Чудеса света: интересные факты о самой фотографируемой вершине мира - Маттерхорн / пресс-служба Нового канала
Говорят, Маттерхорн забрал жизни не менее 500 человек, которые пытались его покорить.

Один из альпинистов, который покорил Маттерхорн, говорил, что в мире больше нет гор с такими же идеальными и гармоничными пропорциями, - говорит Василиса Хвостова. - Маттерхорн не входит в топ самых высоких вершин нашей планеты, при этом он умудрился обрести мировую известность. Все дело в том, что восхождение на Маттерхорн - настоящий вызов даже для гуру альпинизма. Просто не представляю, как на нее можно взобраться. Она настолько крутая, как ровная пирамида!

Ежегодно вокруг Маттерхорна собирается около двух миллионов человек - лыжники, альпинисты, туристы, которые просто смотрят на местные красоты.

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В Церматте находится самая высокогорная канатная дорога в Европе, которая везет на самую высокую смотровую площадку. Ее высота - 3883 метра! Там тяжело дышать и начинает кружиться голова. Не только от высоты, но и от красоты. 

Орел и Решка. Чудеса света: интересные факты о самой фотографируемой вершине мира - Маттерхорн / пресс-служба Нового канала
Маттерхорн - самая фотографируемая вершина мира.

Когда смотришь на гору вблизи, он завораживает. Не удивительно, почему столько людей стремились и до сих пор стремятся ее покорить, - добавила ведущая тревел-шоу.

Напомним, 

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