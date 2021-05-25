На какие пластические операции решилась Анджелина Джоли ради идеальной внешности

Эксперты в области женской красоты – известный пластический хирург и звездный фотограф в эфире канала «Украина» выясняют, кто из всемирно голливудских звезд, легенд шоу-бизнеса стал жертвой пластической хирургии.

На этот раз под прицел экспертов попала одна из самых красивых женщин мира – актриса Анджелина Джоли . Энджи уже десятки лет подряд считается эталоном женской красоты. Актриса утверждает – ее внешность исключительно натуральная. Но поклонники не раз замечали изменения во внешности звезды.

Эксперты в области женской красоты решили выяснить, обращалась ли актриса к хирургам. Для этого пластический хирург вместе с фотографом сравнили несколько фото звезды разных лет.

Если смотреть на фото молодой Анджелины Джоли и то, которое было сделано через 10-15 лет, видим некоторые изменения. Поэтому могу утверждать, что уже тогда были вмешательства. Несмотря на нервы и вспышки на красной дорожке «Оскара», у нее на лбу нет ни одной морщины – он просто идеален. Так быть не может – это подтверждает то, что уже тогда были уколы ботулотоксина, которые уменьшают сокращение мышц на лице, тем самым забирая лишнюю мимику, лишние морщины, – отметил пластический хирург Андрей Якобчук.

Более того, по словам эксперта, уже тогда актриса начала делать инъекции в губы. А вот делала ли голливудская звезда ринопластику – вопрос. Мнения экспертов разделились, ведь ракурсы и освещение на фото могут давать различные эффекты.

Мне кажется, Анджелина сделала нос. Хотя сама актриса отрицает это. Но если посмотреть на фото в молодости и сейчас, увидим немалые изменения. Ранее он был с горбинкой, которая выступала немного в сторону. Сейчас он абсолютно ровный. Я мог бы предположить, что это разные ракурсы, но звезда всегда знает, как правильно встать в кадр, куда повернуться, – комментирует фотограф Убик Литвин.

Однако хирург обратил внимание на другие, не менее существенные изменения во внешности Джоли.

Я могу точно сказать, что у нее есть пластика нижней трети: ее подбородок изменился, углы нижней челюсти стали абсолютно другими. Ей 100% установили имплантат нижней челюсти, – рассказал Андрей Якобчук.

Вердикт экспертов таков: Анджелина Джоли сделала несколько удачных хирургических вмешательств, которые только подчеркнули ее красоту, и продолжает поддерживать свою внешность косметологическими процедурами.

Если бы она не пошла на эти вмешательства, то треугольник молодости понемногу превращался бы в треугольник старости. Появлялись бы брыли, носогубные складки, и она бы выглядела несколько старше своих лет. Кроме того, если бы она не колола ботулотоксин, то конечно, мимических морщин было бы гораздо больше, что также добавляло бы каких-то 5-7 лет сверху. Я думаю, она бы точно выглядела на 10 лет старше, – отметил пластический хирург.

Напомним,